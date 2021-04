Giustizia, fisco, concorrenza, semplificazioni, ambiente: 8 mesi a rotta di collo, per riformare l’Italia, prova estrema di tenuta della maggioranza

Draghi e il Recovery, ORA TOCCA A NOI “POPOLO E PARTITI” SE VOLIAMO DIVENTARE GRANDI! TOCCA A NOI.

Otto mesi per riformare l’Italia, a rotta di collo. Il “garantisco io” scandito da Mario Draghi con Bruxelles andrà sostanziato entro il 31 dicembre con leggi delega e disegni di legge che rendano corporei i lineamenti di quelle riforme – giustizia, fisco, concorrenza, semplificazioni, burocrazia, ambiente, scuola, appalti, trasporti – a cui è condizionata l’erogazione dei 222 miliardi di euro europei fino al 2026. Tendenzialmente: misure urgenti, il cosiddetto “fast track”, da varare con decreto legge entro maggio, misure “a regime” con legge delega entro dicembre 2021. Ancora di corsa, poi, per approvare i decreti delegati entro fine legislatura (tempo medio stimato: nove mesi dall’entrata in vigore della delega).

Una scommessa sulla crescita, quella del premier, che richiede due condizioni preliminari: una maggioranza che remi nella stessa direzione, senza troppe fibrillazioni interne, e un grosso lavoro a livello ministeriale prima e parlamentare dopo. Obiettivi impegnativi, a cui si sommano il “semestre bianco” per l’elezione del presidente della Repubblica che inciderà sugli equilibri politici, e la complicata gestione delle riaperture dopo il virus.

Si preannuncia come la riforma di più ampio respiro della storia repubblicana. C’è solo da sperare che Letta e Salvini mettano maggiore giudizio, che tengano più al bene della Repubblica che non ai sondaggi di partito.

Sono riforme assolutamente da realizzare. Un paese serio non dovrebbe avere bisogno che la UE le imponga, dovevano essere fatte da anni.

Ma l’Italia è un paese vittima dei veti delle varie lobbies, con classe poplitica (e un popolo) piuttosto arretrata, quindi per fortuna l’Europa c’è.

Se fallisce questo ultimo tentativo crolla tutto.

Nella mia vita lavorativa ho sviluppato e condotto molti progetti complessi. Per battere la concorrenza dovevano essere “ambiziosi” in termini di contenuti e soprattutto di tempi. Ma quando sviluppavo le tempistiche ho sempre avuto l’accortezza di farlo avendo ben chiaro la squadra, le competenze e le “procedure” alle quali mi sarei dovuto per forza attenere. Il rischio era quello di “vendere” al committente un programma che non avrei potuto rispettare. E visto che il committente applicava penali un errore di tempistiche lo avrei pagato caro. Ora qui il committente è la UE che tira fuori i soldi ma ha, giustamente, posto dei paletti e il “venditore” è Draghi. Se non rispetta le timelines “vendute” per avere il contratto da 191miliardi, si becca la risposta che diede il Marchese del Grillo all’ebanista che chiedeva di esser pagato: “La conosci la procedura? Io non te pago e tu non vedi un baiocco”. Otto mesi per fare tutto insieme quello che svariati governi, molteplici parlamenti in decine di anni non hanno neppure scalfito, mi sembra un “lancio un pò troppo lungo”. Lo è ancor di più se si considera che chi legifera (ovvero le Camere) in otto mesi lavorerà in tutto un centinaio di giorni (4 giorni a settimana) ferie e feste nazionali (sacrosante) escluse, che non si potrà andare avanti se non a botte “di fiducia” e che i partiti sono tradizionalmente delle “mine vaganti” e useranno l’ “abuso di richieste di fiducia e assenza di dibattito” come una clava se e quando vorranno. Draghi non è uno sprovveduto e, spero, abbia valutato la squadra, le competenze e le “procedure” su cui contare. Di certo c’è che i partiti non vorranno essere poi accusati di aver fatto fallire il PNRR per cui, onestamente e da navigato Project Manager, non posso che fare gli auguri a Draghi. Anche perchè, in questo caso, non avrà i mercati a supportarlo visto che sono, attarverso la UE, i committenti.

PERCIO:Ora serve “una maggioranza che remi nella stessa direzione, senza troppe fibrillazioni interne, e un grosso lavoro a livello ministeriale prima e parlamentare dopo. “

Questa è la grande scommessa, con un Parlamento incapace di grandi sforzi intellettuali, con m5S primo partito, allo sbando o sotto vigilanza di Conte (?), il PD che si vuole distinguere senza essere in grado di fare vere proposte e Salvini che marca il territorio in concorrenza con la Meloni. Draghi garantisce, ma se non si fanno le riforme l’Italia non vede un Euro e le responsabilità non saranno di Draghi, ma dei partiti.

Ciò che consente un cauto ottimismo è una serie di circostanze che caratterizzano la condizione in cui versa il paese.

Innanzitutto, la composizione del Governo. Non è facile trovare un incastro di personalità nella struttura governativa così ben calibrato, che si combina positivamente con il coinvolgimento, anch’esso con pochi precedenti, di tutte le forze politiche (sola esclusa FdI) in una missione (salvare l’economia attraverso il Recovery Plan) che, ancora una volta, esporrebbe – il partito che venisse percepito come responsabile del suo fallimento – alla più grave sanzione elettorale. I nodi fondamentali sono in mano a persone che, combinano la particolare competenza, con la mancanza di condizionamenti di schieramento; il che ne agevola straordinariamente la capacità di dialogo e di integrazione.

Si può aggiungere la forte consapevolezza degli italiani che il paese gioca la partita decisiva per il suo futuro, consapevolezza esaltata dagli effetti sugestivi della persistenza, da oltre vent’anni, di una crisi (e di una perdita di posizioni) che ha segnato profondamente il distacco del paese in ambito europeo e a livello internazionale.

C’è, perciò, spazio per un cauto ottimismo, anche perché la storia del paese è fatta di colpi di reni dati all’ultimo momento.

Giustizia, fisco, concorrenza, semplificazioni, ambiente: 8 mesi a rotta di collo, per riformare l’Italia, prova estrema di tenuta della maggioranza ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo