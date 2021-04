LA VERSIONE DI SCUP: IL MODELLO DRAGHI.

Per il FINANCIAL TIMES l’ITALIA è diventata un “modello europeo”. L’autorevolezza e la decisione del PDC Draghi si sta affermando in tutti i consessi che guardano ai rapporti tra stati.

Perché succede? Perché SuperMario sta spendendo su tutti i prosceni la credibilità accumulata in decine di anni di assoluto protagonismo economico, e perché guida con mano ferma un paese riottoso al cambiamento, come il nostro.

Un paese, l’Italia, ricordiamo, che ha buttato a mare, per logiche di bassa lega, la riforma costituzionale del 2016, che ci avrebbe molto semplificato la vita.

Ma siccome non tutto il male vien per nuocere, meglio così.

Il destino, nell’ora più buia, quella della pandemia, almeno ci ha permesso di varare un governo super.

Ah, il governo è “super” perché guidato da SuperMario. Non perché ha tutti dentro.

Anche perché, diciamolo, ci sono dentro soggetti convintamente dalla parte di Mario Draghi: Italia Viva, PD, FI, M5S (il gruppo Ursula, insomma). Altri, come la Lega, viceversa, che sono entrati per opportunismo. Ma qual è il rapporto tra gli opportunisti e Draghi?

Ve lo dico io: è il rapporto tra un autorevole leader italiano-europeo, Draghi, e un utile idiota, Salvini.

Brevemente spiego perché Salvini è un utile idiota:

– Perché, essendo al governo, limita molto la sua natura di scorpione malevolo (limita, non elimina, perché pungere è nella sua natura),

– Perché cede al governo le (poche) professionalità valide in suo possesso (ad esempio Giorgetti, che è un buon mediano, non un fuoriclasse),

– Perché, nella lotta alla pandemia, è costretto a far collaborare le regioni, molte, dalla lega amministrate, con il governo centrale. E per fortuna aggiungo, perché Figliuolo ha rodato la macchina, e ci stiamo avvicinando alla velocità di crociera.

Per fornire un ulteriore chiarimento, è sintomatica la dialettica Italia Europa delle ultime 72 ore: il piccolo burocrate europeo ha cercato con ogni mezzo di intralciare il disegno italiano del PNRR.

Allora Mario Draghi ha fatto due telefonate a Ursula Von Der Leyen.

Nella prima le ha detto: ricordati che sono l’unico ad averti difeso dal dittatore Erdogan. Nella seconda ha detto: non accetto inutili accanimenti e richieste futili sui miei programmi. Garantisco io.

E la Von Der Leyen ha risposto: certo, caro Mario. Aspettiamo fiduciosi la trasmissione del vostro piano.

Chi altri avrebbe potuto fare quelle due telefonate?

