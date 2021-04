Le condizionalità che salveranno l’Italia.

Rendere più efficiente il sistema giudiziario, rivoluzionare la Pubblica amministrazione, semplificare la burocrazia e imporre nuove forme di concorrenza. Quello che serve al nostro paese per fare quel salto di qualità necessario per avvicinarsi all’Europa

Il cosa è chiaro, il come un po’ meno. Nelle 264 pagine contenute nell’ultima versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) inviato ieri sera dal ministero dell’Economia alla casella di posta elettronica dello staff del commissario europeo all’Economia – circa cinquanta pagine in meno rispetto alla versione pubblicata due giorni fa sul sito del governo – c’è un dettaglio importante che merita di essere isolato che riguarda il vero tema sul quale da giorni esiste un braccio di ferro politico tra il governo italiano e la Commissione europea: il clima. Nel caso specifico, il clima in questione non riguarda i temi ambientali ma riguarda un altro tipo di clima che costituisce forse l’elemento più ambizioso presente all’interno del Pnrr.

Il coraggio da trovare sulle riforme a costo zero. Come il Recovery può mettere i corporativismi in mutande

