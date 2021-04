IL DENTE CARIATO DELLA SIGNORA LUCARELLI.

Selvaggia Lucarelli è un esempio di successo fondato sull’uso intelligente della stupidità. Le cose che scrive sono una specie referto su quanto è caduto dal pero, che raccoglie terra terra e rivende come buono e chi si accontenta gode.

Per giustificare Grillo dall’accusa di misoginia ha rispolverato dal suo catalogo il biasimo per Renzi, il dente cariato che la tormenta, che “non fece parlare le sue ministre”. Cosa peraltro non vera, come tutti hanno potuto vedere e sentire.

Ma non è la stupidaggine che ha scritto che sorprende. Sono gli applausi di quella parte della sinistra che ha perso la bussola e non riuscendo ritrovarla si muove teorizzando che non serva.

Così capita che una donna di grande intelligenza e talento, come l’avvocata Giulia Bongiorno, da sempre in prima linea nella battaglia per la difesa delle donne, la fondatrice dell’organizzazione Doppia Difesa, l’ispiratrice del Codice Rosso, sia considerata meritevole delle invettive dei cialtroni del M5S perché deputata della Lega. Lo stesso trattamento tocca spesso a Mara Carfagna, colpevole di essere di Forza Italia.

Per alcune e alcuni bastano queste appartenenze politiche per accreditare qualunque scempiaggine, compresa la giustificazione dell’aggressione di Grillo a una ragazza senza alcun supporto dell’intelligenza, si fa per dire, mediatica.

Compresa quella della signora Lucarelli, che sembra più interessata a esternare il suo disappunto per il dente cariato dove batte la sua lingua, piuttosto che a schierarsi con le donne intelligenti.

Aggiungo che ho avuto uno scatto di rabbia quando, ascoltando l’intervento della Lucarelli da Fornirgli, è partita dal caso Grillo e dopo una supercazzola è andata a finire, come al solito, su Renzi! Non ci ho visto più e ho spento la televisione! Fanculo Cairo e i suoi accoliti!

E per dare aria al dente cariato costei spalanca la bocca e sbrocca nelle stupidaggini della sua ignoranza politica del che ne capisce un’acca. Ma ciò ne dimostra la ruffianesca servitù verso chi le paga lo stipendio. È solo una pseudo “anchor woman” da quattro soldi.

Ma io penso che lo sappia benissimo la Lucarelli come stanno veramente le cose ; il suo è il tentativo infame di voler dimostrare che anche Renzi è come Grillo pensando così sia di spostare l’attenzione da Grillo a Renzi e in qualche modo diminuire la responsabilità della vergognosa posizione di Grillo ; cosa che ha fatto tutta l’intellighienza detta di sinistra che spiazzata da questo ulteriore smascheramento del grillismo cercando di sminuire la portata il più possibile ; poi che l’avvocato difensore della ragazza fosse la Bongiorno gli ha dato un ulteriore alibi per una posizione molto morbida nei confronti di Grillo ; giusto un buffetto niente più, ma sono rimasto esterrefatto e contrariato sentendo la “belloccia” lucarelli a parlare delle 2 ministre (2/2 cara sig.ra) che hanno avuto il coraggio di dimettersi, invece di analizzare quel video orribile del grillo urlante! e una Poveretta.

Purtroppo è diventata un’icona nonostante la sua presunzione. E purtroppo certi meccanismi mentali di giudicare le persone solo per il loro orientamento politico è molto diffuso, anche tra le persone tutto sommato istruite, per cui si da per scontato la capacità critica, che però non hanno.BASTA GUARDARE Chi rappresenta la Lucarelli oltre i pentadementi e quei quattro imbrattacarte venduti e prezzolati ?…..NESSUNO E SI E DETTO TUTTO.

PS: Siamo passati da Biagi Montanelli ai vari travaglio lucarelli murgia ecc ecc e mi viene da dire che l’informazione in Italia è proprio messa male. Ora: Superare la contrapposizione sterile ed inutile degli ultimi decenni non sarà semplice. Il ceto politico che grazie a ciò ha galleggiato opporrà una forte reazione. Confido nella capacità dell’uomo di migliorarsi e di superare periodi bui.

Ma.La sinistra è tutta impegnata con conte lo ricordate?? O conte o elezioni come dimenticano che conte è stato premier di salvini e di maio e che avvallo’ tutte le loro porcate ecco la sinistra e minacciano di espulsioni chi sta con la conti che corre per il sindaco di Bologna e mi fermo perché la lista è lunga.Anche questa è la riprova che di troppa ideologia si muore (la lenta agonia della sinistra è lì da vedere). O quanto meno ne muoiono i neuroni nella cabina di regia umana.

IL DENTE CARIATO DELLA SIGNORA LUCARELLI

