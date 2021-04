Non sono nè industriale nè banchiere nè finanziere, ma vedendo cosa hanno fatto finora i vari Giusepi, Mattei, Giorge e compagnia cantanti dico MILLE VOLTE DRAGHI

Draghi: garantisco io, quindi faccio io.Dà un’anima al Recovery e accentra la governance perché i tempi sono stretti. Monito ai partiti parlando dell’angoscia del Paese.

E bene fa. Draghi è circondato da troppi signor Nessuno, che non rappresentano altro se non se stessi e le annesse affamate viscere.

Parlare da soli o parlare con nessuno è esattamente la medesima cosa. E si rischia di passare per pazzi.

Senza alcun aiuto e con molti bastoni tra le ruote, Draghi ha gettato le fondamenta e costruirà l’edificio. I partiti non vedono l’ora di occuparlo e riempirlo di sporcizia e di scritte sui muri. Ma a dispetto loro l’edifico resterà comunque in piedi. In attesa che la Next Generation, a cui è destinato, sappia farne miglior uso.

Draghi ha dichiarato che siamo addirittura ad un cambio di paradigma e quindi non ci resta che aspettare i fatti, riforme vere comprese. Al momento Draghi si è assunto un’immensa responsabilità storica. Su questo non discuto.Dalla sua ha la finanza mondiale, quindi avrebbe pure gli strumenti per effettuarlo il cambio di paradigma…

Ma ce gia che dice che e tutto antidemocratico! Ma guarddate che qui non c’è nessuna governance antidemocratica. Conte prevedeva una governance nominata da lui solo e fuori dal controllo del parlamento. Qui la governance è in mano ai ministri del governo, che come sapete ricevono la fiducia del parlamento, che può farli decadere in un istante in ogni momento.

RIUSCIRANNO I NOSTRI POLITICI a distruggere la propria Discordia congenita per il Potere? PRIMA GLI ITALIANI… ma TUTTI, non solo i propri accoliti.

Mi sa che la vera questione consiste nel fatto che, dopo 40 anni di demagoghi con calibro diverso e di tutti i colori da destra a sinistra, ci sta al Governo un politico non disponibile a far demagogia.

Che ci piaccia o meno, questo si che sa come si esercita la leadership! Oltre che di mille altre cose l’Italia aveva uno estremo bisogno di qualcuno che tenesse in riga il carrozzone indefinibile del governo.

Quel “garantisco io” a questo punto dovrebbe solo rassicurarci.

Prima di affogare per l’inconsistenza della Politica il Paese ha deciso di votarsi a San Mario Draghi, sicuri della sua capacità e credibilità internazionale. Del resto senza di Lui il diluvio era certo e con Lui ora c’è la speranza di venirne fuori. Se anche la Politica poi ci mettesse qualcosa di buono potremmo anche uscirne alla grande ed è per questo che mai dovremmo tollerare che ogni mattina si svegli qualcuno la cui principale attività è il remargli contro. E voi capite bene a chi mi riferisco…ma. Siamo un paese feudale, in parlamento abbiamo ormai da anni , un’accozzaglia di inetti analfabeti fieri di esserlo, siamo giustamente i pagliacci d’ Europa. Draghi ce la fara’ a salvare il futuro delle prossime generazioni con questi nostri politici e questo popolo di profittatori? Non lo sappiamo ma ormai siamo dentro una cloaca; un briciolo , non di piu’, di coscienza dovrebbe suggerire di collaborare, se non sperare. In caso contrario non avremo diritto di guardare in faccia i nostri figli.

Draghi ha di fronte a sé una sfida enorme, cambiare e modernizzare un Paese immobile da decenni. Lui, per la sua reputazione, non ha problemi all’estero anzi l’Europa cercherà di aiutarlo. La stampa estera, in UK USA ed Europa, non fa che tesserne gli elogi e già lo proietta come interlocutore Europeo in un momento di uscita dalla scena della Merkel e difficoltà di Macron. I suoi problemi saranno in casa dove lo aspetta una maionese impazzita. Speriamo che la classe politica tutta la smetta di guardare il dito ed incominci a guardare la luna.

Di questo POST và tenuto a mente almeno fino alla prossima tornata elettorale un passaggio cruciale ” default della politica”. Che in verità era in atto già da un bel pò…..ci voleva Draghi per dircelo! mentre draghi parlava ho chiuso gli occhi e ho sognato ( cosa che a 70 anni non si dovrebbe più fare). poi all’improvviso li ho riaperti e ho pensato alla classe politica chiamata a realizzare questi sogni. mi sono venuti gli incubi. draghi ha chiuso definendola miope, stupida, clientelare. speriamo che questa politica non imbocchi la strada della vendetta contro draghi e si renda conto dell’importanza della situazione. ci spero molto poco.

Non sono nè industriale nè banchiere nè finanziere, ma vedendo cosa hanno fatto finora i vari Giusepi, Mattei, Giorge e compagnia cantanti dico MILLE VOLTE DRAGHI ultima modifica: da

