Sulle parole di Draghi una concordia che sa di facciata. Tutti pronti a disputarsi i soldi del Recovery

I partiti pensano ai figli (ma anche agli elettori) o hai proppi interessi?

“Ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti. E forse non vi sarà più il tempo per porvi rimedio”. È il whatever it takes con il quale Mario Draghi lancia la propria sfida ai partiti presentandosi in Parlamento per illustrare il Recovery plan tra un battere di mani e l’altro, mentre i partiti affilano i coltelli e si preparano alla pugna, perché, spiega un parlamentare di lungo corso del Partito democratico, “i prossimi mesi saranno complicati, si combatterà centimetro dopo centimetro per spuntare qualcosa in più dell’avversario e posizionarsi per quel che verrà dopo”.

Serve far e tanto, serve farlo presto. Riforma della giustizia, della Pubblica amministrazione, semplificazioni, riforma fiscale: l’orizzonte è pluriennale, ma occorre partire da subito, corposi provvedimenti dovranno essere varati entro l’anno. Draghi non fa in tempo ad uscire dall’emiciclo di Montecitorio che già scoppia la prima grana. I soldi per rifinanziare l’ecobonus non ci sono, il premier si impegna a trovarli in manovra, è la “volontà politica” richiesta dal quartier generale del Movimento 5 stelle nelle lunghe ore della trattativa. E invece no, un membro dell’esecutivo pentastellato scuote la testa: “La proroga è positiva, ma va anticipata entro l’inizio del secondo semestre. È politica industriale, bisogna permettere la programmazione, dare tempi adeguati”.

Quando Fratelli d’Italia,i M 5S e gli ex M5s di Alternativa c’è e Sinistra italiana chiedono rumorosamente un rinvio della discussione, un supplemento di studio di un testo corposo trasmesso alle Camere nemmeno 48 ore prima, un parlamentare leghista aggrotta la fronte e commenta: “In effetti…”. Il costi quel che costi di Draghi rischia di diventare un “ma quanto mi costa” nella testa dei partiti.

Ecco perhe dico che!”Sulle parole di Draghi una concordia che sa di facciata. Tutti pronti a disputarsi i soldi del Recovery”… Sono molti a destra che propongono e si augurano Draghi come prossimo presidente della Repubblica… ma al solo scopo di toglierselo dai piedi e poter gestire i miliardi del Recovery senza più il rompi-balls a dirigere…. Vedremo col prossimo semestre bianco quanta stampa, a destra ma anche a manca, si darà da fare perché ciò avvenga è sarà anche umanamente difficile per Draghi rinunciarvi…

È il momento – per i cittadini che non si arrendono al declino del paese – di uscire allo scoperto e far sentire la loro voce.

Draghi non riuscirà a concretizzare lo sforzo riformatore di cui il paese ha bisogno, se non saranno i cittadini a contrapporsi, con i tanti mezzi della democrazia, a quei partiti che cercheranno di difendere, con le arti dissimulate del più raffinato ostruzionismo, le posizioni di indebito privileggio dei loro associati.

