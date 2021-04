MARATTIN: PER LA PRIMA VOLTA, NON C’È UN PIANO B.

PER LA PRIMA VOLTA, NON C’È UN PIANO B.

Tutte le altre volte nella storia repubblicana in cui ci si fissava un obiettivo ambizioso, c’era sempre la (esplicita o implicita) consapevolezza che se tale obiettivo non si fosse poi effettivamente realizzato, in fondo ce la saremmo cavata lo stesso.

Avremmo “tirato a campare” certo, ma senza conseguenze particolarmente gravi o devastanti per nessuno.

È stato così tutte le volte che le resistenze al cambiamento (da sempre dominanti) hanno silenziosamente affossato qualche progetto di riforma radicale.

Stavolta, invece, è diverso.

Se quanto previsto dal Pnrr non verrà pienamente attuato – sia le riforme strutturali che quelle che consentono l’effettiva “messa a terra” rapida dell’enorme mole di investimenti prevista – il rapporto debito/Pil di questo paese si metterà in un traiettoria esplosiva.

A dirlo – qualcuno lo ricorderà – erano alcuni di noi nei mesi scorsi, ma ora è nero su bianco in un documento ufficiale (Documento di Economia e Finanza, pag. 116).

Se la politica italiana abbia o meno piena contezza di tutto ciò, ve lo confesso, è una domanda a cui ancora non so rispondere.

Ti do atto di averlo sempre sostenuto.E mi permetto di rispondere io,no,non sono consapevoli di ciò che sta avvenendo,la politica negli ultimi vent’anni almeno è andata da un un’altra parte i problemi dei cittadini dello Stato come istituzione come il motore che fa funzionare la macchina è assolutamente disatteso dalla politica se poi aggiungiamo il bisogno costante che alcuni politici hanno di apparire di farsi notare di fare anche se sono contro agli interessi del Paese,ecco questo non è cambiato nonostante il presidente Mattarella abbia apertamente bocciato i partiti politici per la loro assoluta incapacità, e Draghi si è offerto garante per l’Italia,no i politici continuano la loro manfrina ridicola! La politica è talmente concentrata su se stessa da aver dimenticato lo scopo primario per cui esiste: arte del governare (i cittadini). Un’arte finalizzata a mantenere il potere più che metterlo al servizio del popolo.

La cosa più triste è che il popolo stesso non sia più in grado di riconoscere i segnali del buon governo, ma riduca tutto a tifo da stadio.E penso sia utile,anzi indispensabile, che l’impegno di Draghi vada oltre questo mandato. Solo cosi avremo la possibilità di sperare che questo programma venga messo in atto , in ogni sua parte.Draghi penso che ci sorprenderà!!!Ne parlavamo ieri con amici … si rischia il botto più grande della storia. Per noi e per gli altri. Ma mi sa che, esclusi pochi, la classe politica non abbia compreso appieno questa cosa…

Ho seguito il suo intervento! Complimenti come sempre! Forse questa è la volta buona al cambiamento! Grande On Luigi Marattin.E speriamo che la politica prenda atto di tutto ciò,e si facciano quelle riforme che da anni si aspettano,in primis la giustizia che a oggi non esiste.

MARATTIN: PER LA PRIMA VOLTA, NON C’È UN PIANO B. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo