Conte: “Tempi non sono maturi per alleanza a tutto tondo col Pd”

Quanto ai prossimi step di M5S, “i tempi sono maturi ma nei prossimi giorni sarà fissato un grande evento in cui coinvolgeremo tutti gli iscritti, discuteremo sul nuovo statuto, di una carta di principi e valori per dare una chiara identità politica al Movimento. Verranno eletti nuovi organi di vertice e potremo comunicare al paese grande voglia di rinnovare ruolo e gli obiettivi di questa forza politica che negli ultimi anni ha contribuito ad innovare nel segno di onestà, trasparenza e riforme politico-sociale”. Prosegue Conte: “Se questo progetto verrà approvato e mi verrà riconosciuto un ruolo all’interno del M5s la mia maggiore aspirazione è di offrire un programma articolato per contribuire alla modernizzazione del paese. Vogliamo dare un contributo, abbiamo competenza e cuore”.

Nel frattempo, Rousseau apre i propri servizi a tutte quelle formazioni civiche che si apprestano a correre alle elezioni amministrative di settembre-ottobre 2021. “Rousseau apre i propri servizi a tutte quelle formazioni civiche che si apprestano a correre alle elezioni amministrative di settembre-ottobre 2021”. È una sorta di offerta ‘chiavi in mano’ quella che l’ormai ex piattaforma M5s lancia dal Blog delle Stelle, facendo pesare “l’esperienza maturata in questi anni di attività” che “ci ha dimostrato – si legge ancora – quanto l’uso del digitale nel programmare e gestire una campagna elettorale sia fondamentale, specie a livello locale”. “Dagli adempimenti burocratici necessari per presentare una lista, alla definizione del programma elettorale, passando attraverso la comunicazione sui social, la Rete è la più valida alleata di chiunque intenda proporre un progetto politico nella propria città”, sottolinea Rousseau che sciorina il proprio ‘bouquet’ confermando che intende “offrire una serie di soluzioni e servizi di assistenza e supporto per rispondere alle esigenze delle liste civiche che si candidano ad amministrare i Comuni del nostro Paese”.