Covid, Italia Viva deposita ddl per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta

Oggi in Senato avremmo voluto parlare di tutt’altro, non di una mozione di sfiducia presentata dalla Meloni per rubare qualche voto a Forza Italia e alla Lega. Naturalmente questa provocazione è stata rispedita al mittente. Mozione bocciata sonoramente, il governo unito più che mai nel respingere un affronto a un Paese che vorrebbe che nelle aule parlamentari si discutesse di altro.

Noi oggi avremmo voluto parlare della sanità in questo Paese, della necessità che c’è di ulteriori investimenti. Risorse che nel Pnrr, grazie all’azione di Italia Viva, sono passate da 9 miliardi di euro previsti nella prima versione a 20 nel documento definitivo. E nonostante questo incremento significativo continuiamo a gridare che non sono sufficienti: ne servono ulteriori, vista la condizione di difficoltà in cui si trova la nostra sanità. Una difficoltà emersa chiaramente con questa pandemia.

Oggi avremmo voluto parlare della sanità digitale e dei benefici che essa può apportare alla sanità nel suo complesso; delle liste d’attesa troppo lunghe; dell’azione di prevenzione che bisognerebbe compiere; del lavoro precario a cui sono costretti molti medici e infermieri; del ruolo delle farmacie e dei farmacisti; dello sport in ricetta medica.

Avremmo voluto parlare delle specializzazioni mediche; troppi medici disoccupati nonostante vi siano carenze in corsia. Avremmo voluto parlare del rafforzamento della medicina territoriale; delle gravi condizioni delle nostre RSA; della disomogeneità lungo tutto il territorio nazionale del nostro sistema sanitario; degli effetti drammatici che questa pandemia ha avuto sulle persone con disabilità; del rischio che tante persone (pazienti oncologici, cardiopatici, neurologici) stanno vivendo una condizione di difficoltà e di trascuratezza a causa di questa pandemia.

Avremmo voluto parlare di come fare più tamponi nel nostro Paese, come sta accadendo in Gran Bretagna; di un piano vaccini sempre più efficace e che finalmente sta avendo forza, ma che può sempre migliorare; della ricerca sui vaccini, degli anticorpi monoclonali, della filiera dell’industria della sanità.

Avremmo voluto parlare di tutto questo e invece la Meloni ce l’ha impedito, ha bloccato per una giornata intera il Senato per una mozione spot.

Oggi il ministro Speranza e con lui tutto il governo hanno battuto questa sterile provocazione, Forza Italia e la Lega ancora una volta si sono dimostrate due forze politiche responsabili, e questa loro posizione va valorizzata.

Andiamo avanti, certo, ma non rinunciamo alla proposta dell’istituzione di una Commissione che indaghi su tutto quello che è accaduto nella gestione di questa pandemia. Non vogliamo sostituirci alla magistratura, vogliamo comprendere gli errori che sono stati commessi, per evitare di commetterne in futuro.

È un dovere nei confronti degli italiani.

E Italia Viva deposita ddl per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta

Nel giorno in cui sono state respinte le tre mozioni di sfiducia al Ministro Speranza, il partito di Matteo Renzi ha depositato la proposta sottoscritta da tutti i suoi senatori.