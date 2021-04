Matteo Renzi: “Forse per la politica è arrivato sul serio il momento di pensare che il gusto del coraggio, del futuro, sia più forte di chi in questi anni ha sempre pensato di poter andare avanti con la cultura della rendita e la paura del domani. BASTA SERVE FARE LA VERA PLITICA E “DOBBIAMO FARE QUALUNQUE COSA PER RESTITUIRE AI GIOVANI LO STUPORE.

Questa pandemia ci sta privando delle cose più grandi e importanti della vita. Non potersi incontrare, star vicini, non potersi toccare, abbracciare, accarezzare, baciare, è la peggiore delle privazioni. Perché siamo animali sociali.

La socialità è un bisogno primario per tutti, anziani, adulti, ragazzi e bambini; ma per i bambini e i ragazzi di più, perché per loro è importante come l’aria che respirano.

Oltre la socialità, bambini e ragazzi hanno, come bisogno primario, la libertà.

Perché è nell’infanzia e nell’adolescenza che si conquistano, tutti i giorni, nuovi spazi di libertà; piccoli, non si può uscire di casa da soli; ma già a sei sette anni si può scendere da soli, in giardino; e più tardi si prende il bus da soli per andare a scuola; e ancora più tardi si esce da soli per andare all’oratorio, e da adolescenti si va con gli amici a fare lo struscio per il Corso della Città, e l’estate si esce un po’ la sera dopo cena. Un po’ di libertà in più, man mano che si cresce.

Ma il Covid ha tenuto chiusi in casa, ormai da più di un anno, i nostri bambini ed i nostri ragazzi, che hanno potuto comunicare solo con telefonini, tablet e PC, privandoli così della libertà di conoscere cose nuove, sentimenti nuovi, tutto ciò per cui alla loro età ci si stupisce, tutti i giorni, cento volte al giorno. Ecco, li ha privati di questa cosa meravigliosa che è lo stupore per le novità.

Perché poi, da adulti e da anziani, non c’è più nulla che ci stupisca.

Dobbiamo fare qualunque cosa (whatever it takes) per restituire ai giovani lo stupore.

