IL PROBLEMA ITALIANO? PENSARE E DIRE DI FARE GRANDI COSE CON UOMINI PICCOLI.E NON CONCLUDERE MAI UNA CIPPA.

Siccome a passare per scemi c’è sempre tempo e soprattutto è un atto volontario, fornisco alcuni elementi che possono aiutare a non restare inebetiti anzitempo.

Avremo tempo per entrare nel merito del PNRR presentato ieri da Draghi. La perfezione non esiste neanche in natura, ma credo che nelle condizioni politiche, di tempo e di competenze di cui disponevamo, nessuno avrebbe potuto fare di meglio.

Basta leggere le valutazioni e i commenti della stampa estera più autorevole, di solito molto più critica nei nostri confronti dei detrattori professionali di casa nostra, per capire che l’obbiettivo, anche se ancora parziale, è stato pienamente centrato.

La strada è ancora lunga per la definitiva approvazione dell’UE e sarà ancora più impegnativo realizzare il PNRR nei prossimi cinque anni.

Quindi cominciamo col mettere in chiaro due punti preliminari.

Primo: non si tratta dello stesso piano presentato da Conte in una notte del novembre scorso. Non tutti hanno il tempo di confrontare i due testi, ma chi dice questo, se li ha letti, mente sapendo di mentire e chi lo ripete, senza averli letti, farebbe meglio a parlare d’altro.

Secondo: ringraziare del lavoro fatto prima è un atto di cortesia istituzionale di chi mira al sodo e non ad alimentare polemiche inutili. Ma dire che il PNRR di Draghi sia uno sviluppo conseguente della bozza Conte è la solita bugia che si vuole fare apparire credibile mistificando una mezza verità.

Perché la bozza Conte non aveva fatto altro che riprendere i titoli delle 6 missioni decise dall’UE, con le rispettive percentuali di riparto dei fondi e le corrispondenti somme stanziate, cioè replicare una struttura del progetto obbligatoria per tutti i paesi dell’Unione. Sulla pessima genesi di quel documento, descritta nei dettagli da una inchiesta pubblicata dal Domani a suo tempo e mai smentita, se ne conosce la valutazione assai preoccupata della Commissione.

E, poi, basta ricordare i tempi per arrivare ad oggi.

A giugno ’20 tutti i governi erano in grado di cominciare il lavoro. Tanto che Renzi chiese una sessione speciale del Parlamento, da svolgersi a luglio, per raccogliere il contributo di tutte le forze politiche e sociali.

Conte l’ignorò e preferì la inutile passerella a Villa Pamphili in settembre. Poi silenzio fino a quella notte di novembre che, vista l’insistente insipienza di Conte, aprì la crisi a salvaguardia del Paese. Cinque mesi persi da Conte mentre gli altri paesi, a ottobre, già presentavano le prime bozze esecutive iniziandone gli approfondimenti con Bruxelles.

Draghi ha messo poco più di due mesi per redigere il PNRR. Se Conte avesse accettato di discuterne a luglio, pur concedendogli due mesi per riordinare le idee e altri tre per scrivere, l’Italia avrebbe avuto il suo PNRR, nello stato di avanzamento attuale, prima del Natale scorso. Ma Conte e la vecchia maggioranza si stavano suicidando e con loro il Paese intero.

Altro che “crisi incomprensibile e in piena pandemia”! C’era da fermare, e di corsa, una pandemia di incapacità, cinismo e stupidità dilagante da palazzo Chigi in giù.

Uno solo ebbe il coraggio, dopo mille tentativi vani, di richiamare alla responsabilità e alla ragione, dicendo che il Re era nudo, Matteo Renzi. Mal gliene incolse, presso i cialtroni. Ma ora, con Draghi, l’Italia si è rimessa sui binari giusti.

Tutto risolto? Certamente no, siamo solo al progetto. Eseguirlo sarà assai complicato.

Perché la vera sfida non sarà solo spendere presto e bene le risorse, ma realizzare le, così dette, “condizioni abilitanti”, cioè le riforme della giustizia, della pubblica amministrazione, del fisco, sulle quali siamo in ritardo di almeno 40 anni a causa di “ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune”, come ha detto Draghi e aggiungo dei corporativismi diffusi in tutti i settori della società, nessuno escluso.

Sarà durissima, ma se non siamo stupidi ce la possiamo fare.