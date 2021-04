Verità, riconciliazione e giustizia riparativa.

Oggi le vittime del terrorismo, i caduti sotto i colpi vili di assassini che si nascondevano nell’ombra, sono state fatte risorgere, oggi sono meno vittime, il dolore dei loro parenti si è attenuato, oggi è meno pesante la mancanza dei cari strappati alle loro esistenze senza pietà.Abbiamo arrestato un gruppo di terroristi che pensavano di averla fatta franca, e finalmente finiranno in galera, poi butteremo la chiave, e sono fortunati che il nostro ordinamento non preveda la pena di morte e le punizioni corporali che ancor meglio incarnano la punizione.

Nessuna vendetta, ma giustizia. Occhio per occhio dente per dente. … Eccolo come suona l’armamentario da bar dello sport che oggi riecheggia, certo non al bancone, ma rigorosamente all’asporto nel pieno rispetto delle norme vigenti.Ma questi vecchi sconfitti e malati sono il mostro da esibire sul patibolo come un manifesto di giustizia? Siete sicuri che le vittime siano risorte, siete sicuri che i familiari siano appagati e rimborsati, è di vendetta che abbiamo bisogno?

Sono assassini e devono pagare, perché hanno perso la loro guerra che era una follia.

La nostra vita non è migliore, la nostra società non ne esce rinforzata, sono stati arrestati vecchi e malati dopo 40 anni, reduci di una generazione che a destra e a sinistra aveva creduto di cambiare il mondo con la violenza, legittimati da teorici, intellettuali e poeti… e allora siamo tutti coinvolti, gli ottantenni malati che hanno arrestato in Francia non sono espressione di una cattiveria personale, arbitraria e deprivata di senso, ma hanno ucciso nel quadro più generale di un progetto, ideologico che la storia ha condannato senza appello ben descritti da Fabrizio De Andrè, ricordate: “… E se credete ora.Che tutto sia come prima.Perché avete votato ancora.La sicurezza, la disciplina.Convinti di allontanare.La paura di cambiare.Verremo ancora alle vostre porte.E grideremo ancora più forte.Per quanto voi vi crediate assolti.Siete per sempre coinvolti.Per quanto voi vi crediate assolti.Siete per sempre coinvolti” Era il 1973.

È Marta Cartabia ad indicare una via d’uscita: “La nostra volontà di riproporre la richiesta delle estradizioni non risponde nel modo più assoluto ad una sete di vendetta, che mi è estranea, ma a un imperioso bisogno di chiarezza, fondamento di ogni reale possibilità di rieducazione, riconciliazione e riparazione, fini ultimi e imprescindibili della pena. Ma qualunque processo di rieducazione e anche di riconciliazione personale e sociale, specie dopo ferite particolarmente profonde, non può non partire dal riconoscimento di ciò che è accaduto e da un’assunzione chiara di responsabilità. Non a caso, in Sud Africa, dopo l’Apartheid, è stata costituita una commissione denominata “verità e riconciliazione”. Questo è forse il primo rilevante esempio di giustizia riparativa, che tra l’altro ha ispirato un analogo percorso qui in Italia tra protagonisti della lotta armata e i familiari delle vittime”, ma dopo l’arresto un’amnesia l’ha portata a esultare, forse in modo troppo estraniante.

