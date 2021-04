BUON PRIMO MAGGIO A TUTTI ! ! !

RIFLESSIONI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI DEL 2021

Le riforme in genere, si sa, sono cosa scomoda da fare. In special modo quelle sociali, che coinvolgono, sempre, due parti: quella di coloro che hanno di più, e quella di coloro che hanno di meno. I primi, consapevoli che debbono rimetterci qualcosa, resistono; i secondi, convinti di aver ricevuto meno di quanto dovuto, non solo vorrebbero che ciò non accadesse più in futuro, ma pretendono di essere anche rimborsati, almeno di una parte, di quanto è stato loro negato nel passato.

Così, le riforme sono lente, e spesso non risolvono il problema in modo definitivo. Sono ‘pezze a colore’, che nascondono strappi, ma il pantalone, o la giacchetta, pur riparati, evidenziano le toppe.

Ma ai politici va bene così. Restano in sella ancora per qualche anno, almeno fino a quando non ne arriva un altro, di un altro partito, che promette di risolvere i problemi, ottiene i voti, va in Parlamento, e . . . riesce a varare una nuova riforma che è solo l’ennesima ‘pezza a colore’.

L’unico che è riuscito a realizzare una riforma epocale sembra essere stato tale Gesù di Nazareth, leader di un movimento che resiste da più di duemila anni, con 2,4 miliardi di aderenti su 7,2 miliardi di abitanti del Pianeta Terra: uno su tre. E i sondaggisti lo danno in crescita.

C’è una riforma che non può più essere rimandata. Coinvolge tutta l’umanità, perché riguarda IL LAVORO e L’ECONOMIA.

I VECCHI E I NUOVI LAVORI Molti lavori sono scomparsi, altri hanno subito mutazioni così profonde da aver cambiato rilevanza a livello di numero di persone complessivamente occupate, di compensi, di turn over, di età di primo ingresso e di carriera.

La figura del cassiere, in banca, è oggi affidata a giovanissimi, che costano meno e producono di più; ma il percorso è quasi fine a sé stesso, non produce skill utile per altre funzioni e quindi non prelude ad avanzamenti di carriera, tanto che a volta rimane un lavoro ‘di passaggio’; per accedere a funzioni di livello superiore è necessaria ulteriore formazione, che deve partire quasi da zero.

Il casellante autostradale, e l’addetto alla biglietteria ferroviaria, sono stati sostituiti, al 95%, da sistemi automatici. Anche del cassiere del supermercato è iniziata la sostituzione. In certe tipologie di industrie gli operai sono stati sostituiti con robot. I centralinisti sono quasi spariti, con la telefonia individuale; un’altissima percentuale di addetti alle informazioni via telefono è stata sostituita dai sistemi automatici di help desk ( . . . se desideri informazioni su fatture e pagamenti, digita 1, se . . .). I totem negli atri dei grandi uffici forniscono il 90% delle informazioni che prima venivano fornite da 4 o 5 receptionist al banco. Il magazziniere, tra braccialetti e robot, è un lavoro che evolve; il numero degli occupati è diminuito del 50%. La posta elettronica ha distrutto un numero enorme di posti di lavoro che la posta tradizionale richiedeva, e quel poco lavoro che è rimasto è altamente automatizzato; il lavoro degli smistatori di corrispondenza e pacchi, nella distribuzione postale, è stato sostituito da sistemi dotati di lettori di codici e di intelligenza artificiale, che instradano su nastri che arrivano fino agli automezzi, con un margine di errore molto vicino allo zero.

Altre mansioni sono in evoluzione così rapida che possiamo ipotizzare che, nel giro di pochi anni, milioni di posti di lavoro non saranno più necessari: i farmacisti (per i prodotti da banco, sostituiti dai distributori automatici); i cuochi delle grandi catene, che preparano piatti sempre uguali (solo per fare un esempio, la realizzazione di un cheeseburger McDonald è di semplicissima automazione); nel settore dei recapiti di piccoli pacchi sembra che Amazon abbia già cominciato a sperimentare consegne con droni.

Potrei continuare per ore. Chi, molto più bravo di me, ha approfondito il problema, pubblica lunghi elenchi: dal lettore di contatori ai dipendenti dei negozi di noleggio film e cassette, ai tipografi, ai fiorai, agli arbitri di calcio e segnalinee, ai camerieri (per la parte che riguarda la raccolta dell’ordine), i bibliotecari, i barbieri, e così via. La perdita di questi posti di lavoro non sarà rimpiazzata da altrettanti posti di lavoro creati da nuove esigenze dell’umanità.

VANNO RIFORMATI IL MONDO DEL LAVORO E L’INTERO SISTEMA ECONOMICO.

Il mondo del lavoro non può permettersi un così alto numero di disoccupati.

Prima di tutto perché un uomo senza lavoro è un uomo senza dignità.

Poi, perché nel terzo millennio lo stato sociale, il welfare state (lo stato del benessere) deve proteggere, con le politiche sociali, tutti i cittadini dai rischi, ed assisterli nei bisogni legati alle condizioni di una vita dignitosa.

Morale: o chi lavora deve guadagnare anche per chi non lavora, o bisogna trovare lavoro per tutti.

COROLLARIO CONSEGUENTE (UNICA SOLUZIONE DISPONIBILE, SECONDO I CANONI DELL’ODIERNA ECONOMIA): LAVORARE MENO PER LAVORARE TUTTI.

La prima eccezione è che, se lavorando meno ore si guadagnerà meno, la qualità della vita peggiorerà, con meno denaro per acquistare quanto necessario a soddisfare i propri bisogni!

E ALLORA DOBBIAMO SCOMODARE IL SISTEMA ECONOMICO, A CUI DOBBIAMO DELEGARE LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA.

Le premesse: a) Le imprese vogliono/debbono guadagnare, e fanno i propri conti basandosi sui costi del lavoro, tradizionalmente calcolati sul costo orario di un lavoratore. Ciò comporta che se un lavoratore lavora meno ore, e l’impresa continua a pagargli gli stessi compensi orari, per l’impresa è sufficiente riorganizzare un po’ le lavorazioni. Un problema di poco conto, senz’altro risolvibile.

Ma questa soluzione, lo abbiamo detto poco sopra, scaricherebbe il problema sui lavoratori, che non accetterebbero un downgrading, un peggioramento, del loro tenore di vita.

Bisogna che le imprese accettino di pagare gli stessi compensi periodici (settimanali, o mensili) per un minor numero di ore di lavoro.

b) La Scienza è il risultato delle operazioni del pensiero applicato sul piano pratico. Da ciò, se un automatismo riduce la quantità di lavoro umano necessario a creare quel prodotto, i costi per l’impresa diminuiscono, a. ed aumentano i profitti dell’impresa; b. o consentono di vendere quel prodotto ad un prezzo più basso.

Esempio: una lavatrice/asciugatrice , con l’intervento, in catena di montaggio, dei robot, al posto degli operai, costa all’azienda, dopo aver calcolato l’ammortamento dei robot, 100 Euro in meno. Se questi 100 Euro vanno ad incrementare i profitti dell’impresa, che ha continuato a pagare agli operai (quelli rimasti) gli stessi compensi orari, e a vendere il prodotto allo stesso prezzo, il problema disoccupazione, se c’è, rimane.

Se invece i 100 Euro sono andati ad incrementare il compenso orario dei lavoratori da 18 a 19,45 Euro l’ora, e le ore di lavoro sono scese da 40 a 37 la settimana, si saranno creati 8,11 posti di lavoro in più ogni 100 operai, più che sufficienti ad eliminare la disoccupazione (nel 2019 in Italia il 9,9% calcolato sulla forza lavoro).

E la Scienza avrà migliorato la qualità della vita dell’Uomo, e non incrementato i profitti dell’azienda.

Una comparazione con economie a noi vicine: in Italia si lavora 40 ore la settimana, in Francia ed in Germania 35, e la Germania sta spingendo per arrivare a 4 giorni lavorativi la settimana, con una ‘limitata perdita di salario’

Le mie sono solo riflessioni. Non sono, come sapete, un economista. Solo un pensatore, a cui sono rimasti solo un paio di neuroni, uno dei quali in manutenzione.

BUON PRIMO MAGGIO A TUTTI ! ! !

BUON PRIMO MAGGIO A TUTTI ! ! !

