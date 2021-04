Chi è nemico dei miei nemici è mio amico. Quanto durera? Questi due soggetti piu il Bettini sono la rovina dell’Italia. Letta stava tanto bene in Francia…… noi pero’ cerchiamo sempre il peggio.

“Stiamo volando sui social…”. Cronaca dell’alleanza (per ora) digitale M5s-Pd.Bettini convoca Conte, Letta e molti altri “Verso le Agorà”. Poi per due minuti la connessione si interrompe… Volano sui social ? Praticamente come la neonata ITA. Rimasta a terra per mancanza di ‘carburante’—Amen ! Spasmi agonici prima del decesso. Sono convinto che debbano pagare i danni fatti al paese.

Serve un Rinascimento ,contro il buio medioevale di questa sinistra sciocca e futile.

Senza sconti , con severita’

Sono persone senza ideologia, intesa nel senso buono del termine; ovvero senza una vera visione ideale di come governare un popolo nel concreto (perchè è a questo, in ultima analisi, che serve il governo di una nazione, almeno fino a quando non esisterà un vero governo centrale europeo).

Perchè nessuno dei due leader si confronta con l’altro su un proprio programma politico dettagliato?: giustizia, cioè abolizione della prescrizione, indipendenza della magistratura; sanità,. ripristino delle competenze allo stato centrale; modifica della legge elettorale con introduzione delle preferenze.

Un tempo esistevano politici che ancora credevano nei valori dell’ideologia cui appartenevano, disposti anche a non accettare compromessi “in nome della stabilità di governo”.

Bertinotti fu probabilmente l’ultimo esponente di quella classe politica, addirittura capace di far cadere il governo della propria coalizione (scelta che non ha mai rinnegato) perchè alla fine risultava estraneo alle istanze dell’allora Partito della Rifondazione Comunista.

Era una classe politica diversa, ancora capace di parlare al proprio elettorato, nelle piazze e nelle sezioni, affrontando i temi ed i problemi della realtà quotidiana.

Questi tre signori (Bettini, Letta e Conte), invece, assomigliano all’antico “triunvirato” di Cesare, Pompeo e Crasso, che si incontravano a Lucca per definire aleanze e strategie di potere.

E invece di pensare alle reali necesstà del Popolo che vorrebbero governare, si baloccano con discorsi ben più che teorici, addirittura teoretici, su cosa sia “essere di sinistra”, rimanendo avvinghiati a definizioni vaghe, nebulose, indefinite di “ambientalismo”, “equità sociale”, “europeismo” ecc. ecc., omettendo sistematicamente di calare tale concetti nella realtà quotidiana di coloro che, in definitiva, dovranno dargli il voto.

E il voto, gli elettori di sinistra finiranno per darglielo comunque, ma non per un vero programma di governo, bensì solo “per non far vincere la destra”.

Del resto, loro stessi lo ammettono candidamente: anzichè parlare di proposte concrete in ambito sociale, sono convinti che “ci voteranno perchè vedranno che noi siamo persone che si stimano e si vogliono bene”. AUGURI ITALIA SE IL FUTURO SARANNO LORO!

MA NE DUBITO FORTEMENTE. ANCHE IL POPOLO DELLA SINISTRA SI E TOLTO IL PARAOCCHI.

Chi è nemico dei miei nemici è mio amico. Quanto durera? Questi due soggetti piu il Bettini sono la rovina dell’Italia. Letta stava tanto bene in Francia…… noi pero’ cerchiamo sempre il peggio. ultima modifica: da

