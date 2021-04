E cosa doveva cambiare quando l’obbiettivo è unico ? Non l’interesse della gente che li vota e che ci crede ancora, ma la ‘POLTRONA’ ?

Pd-M5s, non è cambiato niente.C’è San Paolo, ma non Mario Draghi e il suo governo. Stessi protagonisti, con Letta al posto di Zingaretti, stessa ambiguità sui contenuti. Non pervenuta l’idea dell’Italia da ricostruire

Ma cosa si aspettava De Angelis, da un ex premer con il complesso del re sole e da un neo-segretario che non trova niente di meglio che indossare la felpa delle ong e parlare di uno degli argomenti che più interessano gli italiani in questo momento, lo ius soli, per marcare il territorio e fare i dispetti al suo principale avversario?

Tu invece sei cambiato parecchio da quando è cambiata la proprietà del Fuffington. Ormai Sallusti e Anzaldi provano invidia nel leggere i tuoi articoli. Ma non hai tutti i torti. Quando il padrone ordina, il cane deve abbaiare, ringhiare, scodinzolare, se vuole avere da mangiare e restare in casa del suo adorato padrone. Adesso è un pò migliorato. Dovevate vederlo l’anno scorso di questi tempi. Tutte le sere alle 23 sbroccava il quotidiano travaso di bile antirenziano. Poverino non ha tutti i torti. Ha sognato per 7 anni di diventare direttore. Ha consumato la lingua e alla fine è stato scavalcato proprio dal figlio di colui che aveva come modello di riferimento giornalistico.

Un livore smaccato! La contorta rabbia e costatazione che effettivamente non è cambiato niente! La disperazione evidente per aver lottato inutilmente contro RENZI E ITALIA VIVA che invece sta crescendo e nelle elezioni politiche smentirà i sondaggi che basano i loro fasulli risultati su un migliaio di persone selezionate delle quali,almeno il 40% ,non si pronuncia! Il crollo di un castello di restaurazione e continuità di un sistema che ispirò il famoso film “In todo modo”. Questo è il vero titolo dell’articolo. L’immagine del trasformismo clericale e fascista che non vuole rassegnarsi al cambiamento. Capisco, è il timore per la fine di un sistema indegno che sta compiendo 100 anni di nefandezze e morti ammazzati.

VENENDO AL TUO ARTICOLO! Che cosa doveva cambiare? Evidente che Letta continua il lavoro di Zingaretti o meglio fa ciò che al segretario emerito e stato impedito. Un po come Bergoglio con Ratzinger. Visto che di quel campo ormai non ci capisce un tubo perchè non ci racconta invece la discontinuità tra il RP del precedente governo e il PNRR di Draghi?

Letta ci ha messo pochissimo per capire qual è il modo migliore per far sì che il PD non vinca le elezioni nel 2023: puntare tutto su Conte leader dei progressisti europei, su estremisti come Elly Schlein Si e non meravigliatevo: Elly Schlein ha posizioni radicali su quasi tutte le questioni sul piatto (o quantomeno su tutte le questioni su cui continua pervicacemente ad insistere il PD: immigrazione, diritti LGBT, etc.), quindi non è certo un’esponente moderata e centrista. certo la sua visione è in linea con il pensiero bettiniano, ma puntare su Elly Schlein vuole dire allontanare tutta una fetta di potenziale elettorato e dare una sterzata bruscamente a sinistra. strategia possibile, certo, basta saperlo. Cosa c’entri poi l’affiancamento di Elly Schlein, che sostiene posizioni molto nette, a Conte, camaleontico e vago su tutto, è incomprensibile.

E su un appiattimento totale sul M5S per lucrarne i voti! Il tutto senza uno straccio di progetto politico che sia uno, solo con in bocca i soliti slogan che hanno dimostrato di essere impopolarissimi. A Zingaretti ci sono voluti anni per imparare a disastrare il partito in maniera efficace, a Letta sono bastati solo un paio di mesi. certo Bettini gli sta dando una mano, ma direi che ha un talento naturale.

Possibile che non ci si accorge che con i grillini non si fanno passi avanti e che questo Bettini ha fatto il suo tempo . Conte non può essere la persona del futuro. Il futuro è fatto non solo di teorie ma di velocità di di intuizioni di partecipazione vera . Conte è da sempre un temporeggiatore Bettini un illusionista cosa ci fa il pragmatismo di Letta in mezzo a queste nullità intellettuali . È forse la politica che qui annebbia le menti e frena le azioni dei più responsabili in nome di un consenso che tanto nel medio termine non può che non essere preda del centrodestra . E allora un po’ di coraggio sui diritti e i doveri dei cittadini anche da posizioni e ruoli di opposizione. E seppure io sia oramai anni luce lontano dal Pd invito Letta a mollare questi inutili grillini che ricordo hanno guidato con ENTUSIASMI esagerati con le peggiori destre .

Fortunatamente mentre questi bamboleggiano parlando del nulla (almeno parlassero del sesso degli angeli, sarebbe già un contenuto!), abbiamo ministri come Cingolani e Colao che stanno lavorando, nonostante il nasino storto dei (sempre)verdi italici, alla Bonelli o Pecoraro Scanio.

E cosa doveva cambiare quando l’obbiettivo è unico ? Non l’interesse della gente che li vota e che ci crede ancora, ma la ‘POLTRONA’ ? ultima modifica: da

