ARTEFICE ITALIA VIVA CON IL SUO LEADER MATTEO RENZI .L’invio del Piano a Bruxelles è solo l’inizio di un processo lungo e complesso. Buon lavoro al Governo Draghi.

PNRR ” CASUS BELLI ” CHE HA PORTATO ALLA CRISI DEL GOVERNO CONTE E ALLA NASCITA DEL GOVERNO DRAGHI. ARTEFICE ITALIA VIVA CON IL SUO LEADER MATTEO RENZI

Il PNRR, Piano Nazionale di ripresa e Resilienza, è il programma di investimenti che l’Italia presenta oggi alla Commissione Europea nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal COVID-19.

Il Governo ha elaborato il PNRR e lo ha sottoposto all’esame del Parlamento.

Il Parlamento votando quel ” Piano ” si è assunto una enorme responsabilità che va oltre la finalità politica dei singoli partiti.

Mai come in questo momento la politica italiana è stata chiamata a dover prendere decisioni importantissime ed essere coerente con i propri principi.

“2021 ÷ 2026 ” sono cinque anni che possiamo chiamarli della “RINASCITA” utili all’Italia per ritrovare se stessa e disegnare il volto dell’Italia di domani.

Una sottovalutazione degli impegni assunti ci condurrebbe in un vicolo cieco con danni irreparabili per diverse generazioni.

Mi auguro che tutti i leader dei partiti l’abbiano capito fino in fondo.

Tutti i rappresentanti dei partiti sono marinai in questa barca chiamata Italia, se la barca va a fondo, tutti saremo coinvolti, nessuno escluso.

Ciò non significa che i partiti devono sospendere di fare politica, ma significa che questa “politica” deve essere espletata in modo che la ” barca Italia ” non affondi.

I sabotatori non possono avere cittadinanza in questa ” NUOVA ITALIA “.

L’intervento alle Camere con cui il Premier ha illustrato il PNRR, chiarisce il forte ruolo dello Stato nel governo delle economie colpite dalla pandemia.

Il Governo deve continuare con più forza a fronteggiare la pandemia vaccinando il maggior numero di persone possibile.

Mezzo milione di vaccini ieri.

C’è la SVOLTA, ci siamo.

Grazie al Generale Figliuolo, alla Protezione civile di Curcio e al Governo.

A questo Governo non c’è alternativa, e tutti i Partiti lo sanno, per cui è il caso che i rappresentanti indirizzino i loro sforzi nella politica territoriale ( le elezioni comunali di gran parte dei Comuni, sono alle porte ) e sul fronte del Quirinale.

Il prossimo anno le due Camere dovranno eleggere il successore di Mattarella, un’intesa preliminare in questa maggioranza, di quasi unità nazionale, permetterebbe di eleggere il Presidente al primo scrutinio, ma riservo forti dubbi che ciò possa accadere.

Draghi si, Draghi no, vedremo come andrà a finire.

Quello che oggi possiamo affermare è che il futuro dell’Italia, con Draghi, è in buone mani.

Come è noto, il ” CASUS BELLI ” che ha portato alla crisi del Governo Conte e alla nascita del Governo Draghi è stato il PNRR.

Chi ha sentito l’intervento del Premier alle Camere, può affermare che molto è cambiato.

Oggi il PNRR ha un’anima, una visione che prima non c’era.

Colpisce favorevolmente l’integrazione tra riforme strutturali e investimenti.

Il RECOVERY Plan, come ha sottolineato Matteo Renzi nel suo intervento al Senato, non è uno, ma sono due; perché accanto ai duecento miliardi che vengono incanalati dall’Europa c’è il risparmio degli Italiani, una cifra che viene stimata dalla Banca d’Italia tra i 170 e i 200 miliardi bloccati dalla paura.

Recuperare fiducia significa slancio all’economia.

L’invio del Piano a Bruxelles è solo l’inizio di un processo lungo e complesso.

Buon lavoro al Governo Draghi.

ARTEFICE ITALIA VIVA CON IL SUO LEADER MATTEO RENZI

