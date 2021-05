Coprifuoco, Renzi: “Salvini abile a intestarsi battaglie” ISTIGANDO E ALARMARE .MA!

“In Italia – grazie al Generale Francesco Figliuolo, al Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, al Governo Draghi – la svolta sui vaccini c’è. Siamo a mezzo milione di dosi al giorno, finalmente. E meno male che sono arrivate nuove persone a gestire l’emergenza. Nei talk show, qualche intellettuale (così si definiscono) lancia l’allarme per la presenza degli uomini in divisa. A me preoccupavano di più quelli che – senza divisa – garantivano per i ventilatori cinesi o chiedevano di comprare banchi a rotelle. Sono punti di vista. Gli uomini con la divisa fanno paura a chi non si fida della nostra democrazia.” POI A SALVINI DICO!

“Coprifuoco? Va abolito il prima possibile”

”Non credo che il coprifuoco sia una posizione della destra. Perché Bonaccini non mi pare un pericoloso uomo di destra. Salvini è stato abile a intestarsi una battaglia, bisogna riconoscerlo. E’ evidente che dobbiamo porci il problema delle riaperture. Io sono per le riaperture il prima possibile con l’aumento dei vaccini. Io penso che vadano riaperti anche i locali all’interno. Non è che se una volta Salvini la dice giusta, bisogna far finta di nulla… Il vero ristoro sono le riaperture il prima possibile”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2post, ribadendo che ”il coprifuoco vada in prospettiva abolito, intanto va allungato e allungarlo significa portarlo nei prossimi giorni -lo spero- a mezzanotte. Comunque, va abolito il prima possibile”.

Renzi ha poi ribadito di essere favorevole alla “commissione d’inchiesta sulla gestione del Covid. “Secondo me è un dovere morale verso le famiglie che hanno perso un caro, un proprio affetto. Non voglio fare i processi ma ci serve sapere cosa non ha funzionato”.

Coprifuoco, Renzi: "Salvini abile a intestarsi battaglie"

