DRAGHI PRENDI IL MES E Finanzia LA SANITÀ CON ALTRI 36 MILIARDI.

FAI VEDERE A CONTE COME UN VERO PREMIER GOVERNA L’ITALIA

Finanziare 36 miliardi di spesa sanitaria – anche qualora fosse già prevista in bilancio – col Mes anziché con debito pubblico ordinario farebbe risparmiare alle casse dello Stato circa 2,5 miliardi lungo tutta la durata del prestito.

Stiamo parlando, circa, dello stesso livello di convenienza che c’era nella fase finale del governo Conte II, quando il tasso Mes era a -0,2% e il tasso Btp intorno al 0,5% (il differenziale, quindi, era sempre lo stesso di oggi).

Il PNRR è stato firmato e oggi parte per Bruxelles. I miliardi per la sanità sono 19 mi pare. Con quelli del MES sarebbero 36 + 19 = 54 una montagna di denaro. Prima di chiederli Draghi ha detto di voler vedere un piano ben strutturato su come spenderli/investirli. Mi auguro che il grande presidente DRAGHI se necessario per la sanità e il bene della salute degli ITALIANI usa il mes e non se ne parla più.

DRAGHI PRENDI ANCHE IL MES E Finanzia LA SANITÀ CON ALTRI 36 MILIARDI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo