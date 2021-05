Ci voleva Fedez uomo coraggioso e umano per svergognare questa RAI attuale servizio pubblico faziosa.

“La vicenda di Fedez, che ha denunciato le pressioni della Rai affinché modificasse il suo intervento dal palco del Concerto del Primo Maggio, lascia l’amaro in bocca.

La libera espressione delle proprie opinioni non può e non deve mai essere limitata. E questo è ancor più vero per la rete del servizio pubblico, che deve più di altri garantire i principi e le libertà fondamentali della nostra Repubblica.

Detto questo, mi chiedo dove fosse chi oggi si scandalizza, quando più e più volte Michele Anzaldi denunciava mancanze e scorrettezze messe in onda dalla Rai, in ossequio a una dirigenza scelta dal governo Conte 1, a cui mai, nel corso del Conte 2 si è voluto mettere mano. E tutto questo mentre a illustri esponenti di quel governo e ai loro adulatori si dava immenso spazio, riducendo al minimo la trasmissione di qualsiasi voce critica.

Una pratica di censura indegna di un paese democratico, prima ancora che del servizio pubblico. Mi auguro che si possa al più presto procedere con un cambio di vertici. Quelli attuali si sono dimostrati drammaticamente non all’altezza. E mentre non ci stupisce che Giuseppe Conte dichiari di stare “Con Fedez”, dimostrando la solita imbarazzante ambivalenza di valori, a chi oggi si sveglia gridando allo scandalo diamo il benvenuto: ben svegliati, vi aspettavamo!”.

Teresa Bellanova.

La sinistra (PD) da sola non riesce a fare niente,(figurarsi ora che e pappa e ciccia con la setta grillina) è incapace dj prendere qualsiasi iniziativa sul malfunzionamento della Rai, e quindi hanno sempre bisogno di qualcuno che vada avanti per loro poi si accordano, solo Anzaldi denuncia ogni giorno tutto quello che non funziona. E! Se un cantante si sostituisce alla politica dicendo cose di sinistra , ben venga , ma siamo messi male …La politica , quella che si definisce moderna di sinistra e progressista popolare ancora una volta gioca a rimpiattino . Fa andare in avanscoperta e al massacro ..pronta a smarcarsi se la faccenda prende una brutta piega. Loro la faccia mica c’è la mettono ! È un giochino oramai visto e rivisto ..girotondi ..sardine eccecc.

Ci voleva Fedez uomo coraggioso e umano per svergognare questa RAI attuale servizio pubblico faziosa. ultima modifica: da

