Grazie Davide, di fronte ad una sardina, non ci può essere che la verità. Che loro, come le 5 stelle non sanno cosa è. Punto!

Da quando Isabella Conti ha deciso di partecipare alle primarie per la scelta del candidato sindaco di Bologna, Mattia Santori, frontman delle sardine, non trova di meglio da fare che parlare male di lei.

Il motivo di tanto ingiustificato livore, sinceramente, appare un mistero.

Sarà perché Isabella, prima di arrivare ai grandi palcoscenici, si è fatta le ossa in un municipio di provincia guadagnandosi con il lavoro la fiducia dei suoi concittadini, come migliaia di giovani appassionati di politica che non hanno avuto la “fortuna” di essere gonfiati mediaticamente da tv e giornali;

Sarà perché Isabella ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in trincea, a “sporcarsi le mani” affrontando e risolvendo i mille problemi quotidiani della sua gente, invece di improvvisare campeggi davanti le sedi nazionali di partiti, sempre a favore di telecamere.

Sarà perché Isabella preferisce l’essere all’apparire, le proposte agli insulti.

Sarà per una di queste ragioni o chissà.

Una cosa è certa, ed è bene che Santori se ne renda conto: come direbbe il grande Francesco Guccini, “ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a LEI che cos’è la libertà.”

PS: Siccome qualcuno mi chiede le prove che il leader delle sardine ha un chiodo fisso e cioè Isabella ecco cosa ho letto stamattina: NAZ **BOLOGNA: SANTORI, ‘SU PRIMARIE CIVIC-WASHING, CARRO CONTI SEMBRA GOVERNO DRAGHI’** = Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Sulle primarie bolognesi stiamo assistendo a un civic-washing, con il carro della Conti che a furia di riempirsi sembra il governo Draghi e Italia Viva che commissiona sondaggi e nasconde la mano. Scene già viste a livello nazionale. Ecco, speravamo di non vederle anche a Bologna”. Così Mattia Santori, leader delle Sardine, all’AdnKronos, sul tema della comunali a Bologna. (Sai/Adnkronos)

Le Sardine sono state, a suo tempo, una utile provocazione. Per il resto mancano di un programma, di una piattaforma e anche di ideale. Non hanno i numeri per durare. E comunque i bolognesi sanno scegliere quindi W Isabella

Sarà perché questo individuo non sa quel che dice e fa capo a certi “politici” ricevendo stupide promesse? Non so cosa ha detto ma se ha “sparlato” ha detto cattiverie e ha buttato fango nei confronti di Isabella, persona solare, preparata e buona, allora io dico che questo Santori non può non essere che un idiota!!! AGGIUNGIAMO CHE! Sartori è un ragazzino pompato dai media ma politicamente una nullità assoluta. Lo si capisce dalle sue parole che, come quelle tipiche di una certa sinistra, sono piene di retorica ma vuote di contenuti. Probabilmente sta cercando di trovare spazio nel PD sperando in una carriera politica. Consiglierei a questo giovanotto un bravo psichiatra per levarsi dalla testa una volta per tutte i chiodi fissi che ciclicamente occupano i suoi pensieri.

Grazie Davide, di fronte ad una sardina, non ci può essere che la verità. Che loro, come le 5 stelle non sanno cosa è. Punto! ultima modifica: da

