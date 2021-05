CON DRAGHI PREMIER IL FUTURO TORNA AD ESSERE MIGLIORE.

《《ITALIA VIVA SI È BATTUTA PER AVERLO ALLA GUIDA DEL PAESE, ORA È CHIARO A TUTTI CHE ” NE VALEVA LA PENA ” 》》

Sono passati tre mesi da quando il Governo Draghi si è insediato e da più parti si diffondono analisi e giudizi sull’operato del nuovo Premier, quasi tutti positivi.

I sostenitori di Conte, che man mano sono sempre di meno e che stanno scomparendo come neve al sole, continuano inopinatamente a sostenere che rispetto al Governo Conte nulla è cambiato.

Stesso atteggiamento tenuto da Fratelli d’Italia, comprensibile in quanto all’opposizione, mentre quello che non è comprensibile è l’atteggiamento tenuto con ambiguità da parte del leader della Lega Matteo Salvini.

Partito di lotta e di Governo: una assurdità.

Siamo passati da un Governo che ha affrontato la pandemia senza aver elaborato un benché minimo piano di vaccinazioni degno di questo nome, a un ” Governo del fare ” e con una visione del futuro.

Tutto era affidato a Emilio Arcuri, un Commissario straordinario ” TUTTO FARE “, incarico creato ad ” hoc “, per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

La sostituzione di Emilio Arcuri con il Generale Figliuolo ha permesso l’elaborazione e l’attuazione di una programmazione di vaccinazione che prima era assente.

Un piano vaccini che finalmente corre e mantiene le promesse.

Ora si registrano mezzo milione di vaccini.

Ottimo risultato che il Generale Figliuolo vuole incrementare, se non raddoppiare.

Il RECOVERY Plan, riscritto nuovamente, garantisce il futuro con investimenti e riforme.

Il PNRR inviato a Bruxelles rappresenta una DOTE da custodire come bene prezioso.

E per fare ciò è fondamentale attuare le riforme stabilite nel piano e nei tempi previsti.

È altresì urgente dare vita a un piano straordinario per riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica.

Tutti i partiti devono pensare al bene dell’Italia, adoperarsi per superare gli interessi di partito e approvare le riforme previste nel PNRR.

Tutto ciò segnerà una svolta storica e una discontinuità con il passato.

ITALIA VIVA si è battuta per avere Draghi alla guida del Paese, ora è chiaro a tutti che ” NE VALEVA LA PENA “.

