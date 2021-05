Ma la linea editoriale dell’HP è quella di dare un colpo al cerchio e uno alla botte?

Una politica appesa a Fedez. Il rapper dice che la Rai è lottizzata e improvvisamente se lo ricordano tutti. Sul merito, il ddl Zan, soprattutto il centrosinistra sconta vent’anni di smemoratezze. By Mauro Suttora

Suttora: Gira pure la frittata (come usi fare) ma la verità è la verità e, stavolta, la verità sta dalla parte di Fedez.E quindi, guarda caso, NON dalla tua, né da altri ipocriti destroidi di simile fatta. Tutto qua.

Non si può difendere l’indifendibile. Che fine ha fatto la libertà di espressione?, Pannella poteva, Fedez no? Siamo ancora nel 2021 al concetto del pulpito da cui viene la predica?

Non comprendo una cosa, se Fedez avesse una faccia più simpatica all’autore dell’articolo e facesse musica a lui gradita, Avrebbe più diritto di parlare ? E chi decide se un artista è degno o meno di parlare? Se è un rapper tatuato non può avere un idea politica? Si dice che Fedez scopra l’acqua calda, vero, ma ciò non toglie che l’acqua sia calda, e che in questo Paese un giornalista come Giannino sia stato condannato per aver fatto la stessa scoperta. E comunque Fedez non ha vomitato nessun insulto a nessun politico, ha semplicemente letto i veri insulti fatti da politici nei confronti dei cittadini gay. Bella però la conclusione, come se Simon De Beauvoir non avrebbe avuto follower, se fosse vissuta oggigiorno, come no.

Importante è il messaggio: DDL ZAN SUBITO.La diatriba rai3 poi. Sempre Grande Fedez!!!Il razzismo non è un opinione, neppure l’omofobia. È un opinione essere favorevoli o contrari all’immigrazione clandestina o no, essere favorevoli o meno alle adozioni degli omosessuali… il dubbio è se certe cose si potranno ancora dire

