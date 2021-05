Superuomini e no.Ci sarebbero voluti magistrati come Falcone e Borsellino, e pochi altri…ma glielo avrebbero IMPEDITO !

Superuomini e no.L’ultima babilonia del Csm richiama l’esigenza di una riforma severa. Ma anche nel Recovery al momento c’è ancora poco,ma ci auguriamo si faccia molto ma molto di più.

Bisognerebbe veramente istituire la responsabilità civile dei magistrati come in qualsiasi altra professione. Se si sbaglia, a maggior ragione avendo rovinato la vita di una persona, si paga. Forse ci penserebbero due volte alzandosi una mattina con l’idea di indagare un politico poco gradito. La magistratura ha bisogno di una vera riforma. Però se la riforma della magistratura la facciamo fare ai politici “di oggi” ciò equivale a chiedere a Dracula di fare la riforma dell’Avis. La riforma della magistratura debbono farla persone oneste. M5S e Lega

Ci stanno dentro TUTTI….fino al collo: i magistrati, che non resistono al fascino del potere (mica sono santi!); i politici, che non hanno mai accettato di poter soltanto guardare da spettatori al ghiotto esercizio del diretto potere sull’uomo; i giornalisti, pronti a scavare liberamente nei fatti e a caricarli convenientemente di significati, pur di lucrare qualche attenzione in più; ma, soprattutto, ci stanno dentro gli italiani, sempre pronti a strapparsi i capelli per le indecenze degli altri, ma mai disposti ad un accenno di esame di coscienza. Perciò, non sembra ci possa essere altro da fare se non sorvolare, e accontentarsi di mettere insieme qualche riformetta, sapendo che risolvere il problema non è alla portata.

Ci sarebbero voluti magistrati come Falcone e Borsellino, e pochi altri…ma glielo avrebbero IMPEDITO ! MAGISTRATI SPECCHIO DELLA SOCIETA’, TITOLARI DI VITA E DI MORTE DI CIASCUNO DI NOI ! NESSUNO PUO’ INDAGARE SUI LORO ILLECITI COMPORTAMENTI ! SIAMO LA BARZELLETTA DI TUTTA EUROPA !! Ok: le condanne per corruzione e altre azioni contrarie al proprio compito, fioccano anche nella magistratura. Piuttosto negl’altri paesi europei non alligna la stessa cultura mafiosa di riunirsi in consorterie, cosche & congreghe. Almeno non ancora. Ma come ha scritto il FT l’Italia “delinquente” rischia di essere presa a modello….Infatti i suoi sono i soliti luoghi comuni destrorsi.

Forse è vero che la Magistratura ha “sforato” nell’ottenere un “potere” che probabilmente non gli spetta. Ma è anche vero che questo non è apparso come la “Madonna” e che è dovuto ad un mercimonio fra politica ed interessi di ogni tipo e risma. E che ormai siamo al punto che anche un “qualsiasi piccolo verbale” è riconosciuto plausibile dal cittadino comune. E se questo accade, qualcosa vorrà pur dire ! Forse basterebbe che la politica si levasse dalla palude degli interessi e dei faccendieri e forse, probabilmente, anche la magistratura avrebbe meno appigli.

Non so se questo è il “criterio” di Davigo. E’ sicuramente il mio !

La magistratura inquirente deve avere solo notizie di reato da indagare, non “appigli”.

Non deve indagare persone per cercare un reato, mentre oggi lo fa.Non deve ipotizzare un reato sulla base delle convinzioni personali di chi indaga, ma sulla base della legge.

Gli appigli lasciamoli a quelli che si muovono sulla base di pretesti.

E forse aiuterebbe anche se la stampa facesse meglio il proprio lavoro, evitando di funzionare come un mero ripetitore della qualsiasi.Se il “qualsiasi piccolo verbale” viene puntualmente rilanciato ed amplificato come se fosse una condanna, il potere della magistratura viene amplificato.

E se poi quando al posto delle condanne arrivano le assoluzioni non vi si dà pari risalto (e dovrebbe essere anche superiore) magari questionando chi e perché ha costruito il castello di carte, é ancora peggio. A me sembra che il pigro scadimento della nostra informazione e della voglia di informarsi come si deve di noi italiani contribuisca non poco alla non felice situazione in cui ci troviamo. Per quel che riguarda la stampa avrei una modesta proposta: qualora un imputato famoso venisse assolto, se il quotidiano in questione lo ha messo spesso in prima pagina per motivi che sappiamo essere esclusivamente commerciali, lo stesso quotidiano deve riservare esattamente lo stesso numero di articoli in prima pagina con lo stesso corpo carattere a questa assoluzione.

