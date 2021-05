A proposito di reti lottirizzate dai partiti. rai 3 è dei grillonzoli 1-2 dei legaioli. Emettonofatture da 45 mila euro ad una società lussemburghese per confezionare un servizio contro Renzi?

Non seguo più Report da tempo: una rubrica per psicopatici. Gli italiani onesti si chiedono perché tanto accanimento . A chi Renzi fa tanta paura? Per me la risposta è una sola: agli stupidi ed ai mafiosi. La rai è sfacciatamente inquinata. Emettono fatture da 45 mila euro ad una società lussemburghese per confezionare un servizio contro Renzi? Casalino selezionava gli ospiti. Oggi censurano i cantanti …. questa non è democrazia …

Una presunta fattura da 45 mila euro ad una società lussemburghese per confezionare un servizio contro Renzi? Questa la domanda contenuta nell’interrogazione presentata da Italia Viva a firma Luciano Nobili , indirizzata al ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Vogliamo vederci chiaro e capire se soldi pubblici sono stati utilizzati per pagare informatori allo scopo di costruire servizi confezionati per danneggiare l’immagine di Renzi. Ci chiediamo con preoccupazione se la Rai paghi informatori per le sue trasmissioni di inchiesta “, spiega il deputato Luciano Nobili.

“Si interroga il Ministro- si legge nel testo – per sapere:

1. se siano intercorsi rapporti economici nel mese di novembre 2020 fra la società Tarantula Luxembourg Sarl e la Rai TV e segnatamente se esista una fattura con oggetto Alitalia/Piaggio pagata dalla Rai a tale società per un totale di 45000 euro e nel caso chi l’abbia autorizzata.

2. Se l redazione di Report abbia mai avuto rapporti con il dottor Francesco Maria Tuccillo, ex collaboratore della Piaggio Aerospace, e se vi siano stati rapporti economici fra la società lussemburghese e il dottor Francesco Maria Tuccillo”.

L’interrogazione fa riferimento ad alcuni servizi andati in onda su Report : “in data 30 novembre 2020 la trasmissione tv Report, in onda su Rai 3, realizza un servizio dal titolo “Allacciate le cinture”, avente ad oggetto le vicende societarie di Alitalia e Piaggio Aerospace.

Nella trasmissione si citano i rapporti del Governo Renzi con gli Emirati Arabi e una conferenza ad Abu Dhabi svolta successivamente dal Senatore Matteo Renzi;

Nella trasmissione si intervistano testimoni che paventano rapporti personali e di favore – compreso l’inesistente pagamento di un volo privato – fra il dottor Alberto Galassi, ex amministratore delegato e poi Presidente di Piaggio Aerospace, e l’entourage del Senatore Matteo Renzi; il 2 febbraio 2021, i quotidiani Il Foglio, Il Giornale e Il Tempo accennano a presunte mail scambiate fra l’allora portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino e la Rai, aventi ad oggetto servizi che sarebbero stati confezionati al fine di danneggiare l’immagine del Senatore Matteo Renzi; il servizio in oggetto viene stranamente mandato in onda due volte, la seconda il giorno 28 febbraio 2021”.

Spero tanto che, prima o poi, qualcuno risponda del perché si continua a pedinare in tal modo un Senatore della Repubblica, in ogni suo movimento e iniziativa, e soprattutto per sapere chi sta ordinando e pagando questo genere di “indagini” e a quale scopo. Penso che Report sia diventato ormai uno strumento in mano a questi trafficanti di falsi scoop e di falsificatori dell’informazione. Grande giornalismo. E PENSARE CHE! Negli stessi giorni, scoppia uno scandalo senza precedenti all’interno della magistratura. Silenzio assoluto. Negli stessi giorni abbiamo appreso, grazie ad un personaggio coraggioso e molto seguito, che in RAI che è un servizio pubblico, non solo non si può, ma non si DEVE parlare male, dicendo l’esatta verità, di una certa parte politica.. La RAI con questo servizio ha esplicitamente ammesso che è preferibile, anzi consigliabile, non guardarla. Ma purtroppo il canone ce lo fanno pagare ugualmente. GRANDE DEMOCRAZIA.E BASTA ……togliete dalla tv tutti ste cazzari che aizzano in continuazione odio verso chi non la pensa come loro. Una volta Report faceva inchieste con tanto di scritture che testimoniavano le denunce….ora invece usa delatori ,probabilmente pagati con i ns soldi.

A proposito di reti lottirizzate dai partiti. rai 3 è dei grillonzoli 1-2 dei legaioli. Emettonofatture da 45 mila euro ad una società lussemburghese per confezionare un servizio contro Renzi? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo