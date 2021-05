Caso Fedez, la politica ‘riscopre’ la Rai lottizzata ma non ha fatto nulla per cambiarla. Conte fa mea culpa e dice: “Riformiamola insieme”

L’Usigrai oggi sottolinea “l’ipocrisia” di tutti i politici – da Letta a Salvini – che si scandalizzano per il caso della telefonata tra il cantante e i vertici Rai, ma da anni non affrontano il tema della partitocrazia. Nel 2015 Renzi prometteva di liberare la tv di Stato: il suo provvedimento non ha fatto altro che cristallizzare il “sistema”. Un disegno di legge del M5s giace in Parlamento da 6 anni, non è mai stato calendarizzato. Nessuno dei successivi governi ha affrontato la questione e anche l’ex premier dice: “Io stesso devo ammettere di non esserci riuscito”. Ora chiede un confronto per “salvare il servizio pubblico”

Questo è uno dei tanti temi su cui sono tutti d’accordo ma nessuno fa mai nulla. Come ad esempio la riduzione dei tempi dei processi: da decenni sono tutti d’accordo che sono troppo lunghi ma nessuno ha mai fatto nulla. La verità è che conviene mantenere la situazione come è.

Questo è uno dei tanti temi su cui sono tutti d’accordo. Il problema è che sono tutti d’accordo che gli fa comodo così. Ovviamente nessuno lo vuole cambiare. Altrettanto ovviamente non si può dire apertamente. Gli elettori, anch’essi, fanno FINTA di indignarsi (con gli avversari), ma sono ben contenti che i loro beniamini, chiunque siano, occupino il suolo che dovrebbe essere pubblico. Il problema di fondo, di cui questi sono “sintomi”, è che gli italiani non hanno ancora capito cosa sia la Democrazia, nonostante qualcuno abbia cercato di spiegarglielo (spesso rimettendoci anche la vita, com’è successo a tanti Partigiani e non solo). La vita politica è vista come un torneo di calcio dove quel che importa è che la “squadra del cuore” vinca, non importa se bene, male, onestamente o meno. Su queste basi non si costruisce NESSUNA “convivenza civile”, al massimo guerre per bande che nulla hanno da invidiare alle tribù libiche o alle etnie del Corno d’Africa. Un paese che ha bisogno di un Fedez per far parlare della lottizzazione della Rai, non ha speranze. Ripeto, zero speranze. Passerà anche questa e tutto rimarrà come prima, anzi peggio. Come sempre, come tutto.

E ora “la politica ‘riscopre’ la Rai lottizzata ma non ha fatto nulla per cambiarla” ma che cavolo di titolo è? è la politica che possiede la rai. Cosa faceva prima? la bella addormentata nel bosco? Cosa devono fare per cambiarla? darsi delle pacche sui cosiddetti? Giuseppe Conte: “Questo è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della politica.” No, il momento giusto era quando eri presidente del consiglio, potevi farlo e non l’hai fatto, preferendo il collaudato sistema della spartizione.

Questi dirigenti provengono dal periodo in cui raimediaset (tutto insieme, che da quando hanno permesso al banana di fare politica sono una sola azienda) gestiva il monopolio massmediatico: o fai così o tu in televisione non lavorerai più (biagi, santoro, luttazzi, corrado e sabina guzzanti, etc etc gli esempi sono tanti di chi non piegandosi è dovuto sparire). adesso invece a una star del web come fedez raimediaset gli fa il solletico, e questi censori senza arte nè parte sono diventati perfettamente inutili, anzi controproducenti per gli stessi partiti che li hanno scelti.

A mali estremi, estremi rimedi. La Rai, se vuole che i cittadini paghino il canone, deve sottoporsi ad una rigorosa cura dimagrante: può gestire un solo canale, garantendo il pluralismo culturale, mentre gli altri due vanno autogestiti dai partiti ai quali viene assegnato uno spazio corrispondente, in proporzione, al consenso elettorale ottenuto .Il personale Rai fornisce solo il supporto tecnico, laddove la responsabilità in sede civile e penale viene interamente attribuita ai partiti che possono a loro volta far utilizzare lo spazio di propria competenza ad associazioni culturali,artistiche, sindacati ecc.Bisognerebbe anche prevedere un avvicendamento dei partiti nelle fasce orarie di massimo ascolto. Solo così si garantisce una informazione pluralistica, perchè tutti sono rappresentati, anche i partiti più piccoli.

Caso Fedez, la politica 'riscopre' la Rai lottizzata ma non ha fatto nulla per cambiarla. Conte fa mea culpa e dice: "Riformiamola insieme"

