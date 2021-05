Preparatevi allo scontro epocale tra Salvini e Meloni.Non la sopporta, ma Fdi è lì e a Natale potrebbe stare davanti alla Lega nei sondaggi. Il Capitano è nervoso e per recuperare terreno farà di tutto contro di lei.

Sarà un film in prima visione assoluta da proiettare in tutte le sale e da mandare in onda a reti unificate.

In assenza di fatti nuovi, presto Meloni scavalcherà Salvini. Non nel 2023, quando è previsto che torneremo a votare, ma parecchio prima, magari già a Natale. Basta seguire la curva dei sondaggi. Un anno fa i Fratelli d’Italia erano dati al 13,5 per cento, cioè più o meno la metà della Lega che li guardava dall’alto in basso. Ma da allora il partito di Giorgia è cresciuto, lento però inesorabile, fino a raggiungere il 17,7; mentre quello di Matteo è scivolato giù, zero virgola ogni settimana, dal 27,2 al 22,3 per cento (fonte: la Supermedia di Youtrend). L’ingresso della Lega al governo non ha mutato la traiettoria, cosicché il distacco tra i due partiti si è andato via via riducendo di 9 punti in un anno. Oggi il gap non arriva al 5 per cento; continuando con lo stesso ritmo seguito fino a questo momento, il sorpasso di Fd’I sarà questione di sei-sette mesi al massimo. Virtualmente è già un testa a testa. E ciò porta a chiedersi che fine farà il centrodestra, come reagirà Salvini sentendosi braccato, come si comporterà Meloni con in testa il berretto da Capitano.

Lui di certo non si darà per vinto. Né potrebbe fare diversamente: la regola mai scritta dell’alleanza, ma già in vigore dai tempi di Berlusconi, è che il candidato premier lo decidono gli elettori; chi prende più voti comanda, gli altri si adeguano. Una volta che avrà surclassato Salvini, figurarsi se Giorgia rinuncerà a dettare le regole, a mettere condizioni per andare d’accordo con lei, a imporre giuramenti eterni di fedeltà e, nel caso di vittoria elettorale, a guidare di persona il governo diventando così la prima donna premier nella storia d’Italia. Perché un’altra circostanza è indubbia: qualora strappasse un voto in più della Lega, Meloni rivendicherebbe Palazzo Chigi come sacrosanto diritto. Conoscendone il temperamento, non ci sarebbe verso di farle cambiare idea. Matteo potrebbe fare al massimo il suo ministro, o l’assistente, o il vice; e sai che soddisfazione, dopo avere pregustato il trionfo, ritrovarsi numero due. Per giunta di chi, come Giorgia, ha passato anni a dargli la caccia, a rinfacciargli l’alleanza spuria coi Cinque stelle e adesso quella con il Pd (non c’è feeling, i due letteralmente “si odiano”, testimonia una fonte altissima della Lega). Per Salvini rassegnarsi è impossibile. Sarebbe una doppia tragedia, sul piano umano e su quello politico.

Ecco perché la Lega, quando verrà superata nei sondaggi, reagirà con ogni mezzo. Tutte le decisioni che il suo leader prenderà da quel momento in poi avranno un unico scopo: tagliare la strada alle Meloni, ricacciarla là da dove è venuta. Questo filtra dalle sue parti. Pur di recuperare terreno, Matteo sarà disposto a qualunque spericolatezza. Tirerà fuori le unghie, anzi in parte ha già cominciato. La rissa sulla presidenza Copasir, che la Lega rifiuta di cedere ai Fratelli d’Italia, va intesa come un colpo di avvertimento. Niente mai più verrà concesso gratis; qualunque posizione di potere (Rai compresa) andrà duramente negoziata. Meglio perdere una poltrona che concederla ai Fratelli d’Italia, bravissimi a trasformarla in voti. Guarda caso, ad oggi non c’è la minima traccia di accordo sui sindaci per le grandi città dove si voterà in ottobre (Roma, Milano, Napoli, Torino). Finora non hanno nemmeno iniziato a parlarne, perché tanto sarebbe inutile scornarsi sui nomi se manca la volontà di trovare l’accordo; idem sulle candidature per il Quirinale, dove le strategie divergono e nel centrodestra ognuno gioca per sé, guardandosi prudentemente alle spalle.

A conservare un simulacro di centrodestra rimane la convenienza elettorale. Il “Rosatellum” punisce chi rifiuta di fare alleanze, per cui di qui a due anni “un punto di incontro dovremo per forza trovarlo”, sospira il coordinatore azzurro Antonio Tajani. Quando Berlusconi e Fini litigarono (“che fai, mi cacci?”) fu una tragedia per entrambi, nessuno è sopravvissuto. Le premesse della catastrofe ci sono pure stavolta. Poi si sa: tutto potrebbe accadere. Perfino che Salvini e Meloni imparino a convivere, ad aiutarsi a vicenda dividendosi i ruoli. Ma finora non è successo, anzi vediamo il contrario. E tra non molto voleranno gli stracci.

Due sono le motivazioni.

a) Sorelle d’Italia è il solo partito all’opposizione, unico punto di riferimento per i milioni di signornò che in questo Paese ci vivono male, e non accettano di cercarne le colpe in se stessi: forse per paura di trovarle;

b) Sorelle d’Italia è un partito poco presente nelle istituzioni, dunque assai unito. La lega è invece slegata in due diversi partiti: quello istituzionale, che governa regioni, provincie e comuni, e quello zingaro, che si veste di stracci, appoggia chi occupa edifici pubblici, fa affari all’estero e le spara grosse in piazza. E in politica la disunità non paga.

Governare non é un atto di una sola persona ma DOVREBBE essere il risultato di un team in cui ognuno mette il suo “grain de sel”, sia a destra che a sinistra che al centro, si possono trovare delle buone idee, il problema é che ognuno vuole essere l’unico ed il solo, in questo modo non si arriverà mai ad una stabilità saranno sempre sabbie mobili che vanno a danno dela nazione ma a profitto delle furbe volpi che proprio dall’instabilità traggono lauti profitti e seguito.

Le lauree! Le lauree servono a poco quando si é miseri d’animo, la laurea arricchisce il tuo bagaglio culturale e dovrebbe affinare il senso critico, un buon medico non é tale solo perché ha una laurea, l’empatia gioca un ruolo molto importante, una parte dei laureati guarda con disprezzo gli altri perché pensa che loro essendo tali si elevano aldisopra dei poveri ignoranti, é chiaro che gli aridi esistono anche tra i non laureati.

Certo, rimangono soltanto analisi politiche che a volte sono come l’oroscopo, ma per la Meloni è giunta l’ora di parlare alla gente, cosa vuol fare? Può un leader politico di primo piano andare avanti soltanto dicendo attentato alla libertà e blocco navale? Tutte e due le cose campate per aria. Il futuro sarà ricco di sorprese.

Per la Sx in fondo va bene così perché se l’avversario lo conosci bene è probabile che lo fronteggi meglio. E la Meloni è quella lì sempre… che piaccia oppure no. Mentre la Lega salviniana, o meglio il “conductor” Matteo Salvini è un vero azzardo, sempre ambiguo nelle sue prese di posizione e con i piedi in due scarpe: in piazza ed al Governo. Col Capitano ci si può alleare solo per raggiungere il Potere… ma poi non lo tieni più. E questo andamento ballerino secondo esigenza alla lunga finisce per nuocere sia a Dx che a Sx e pesare sul Paese. PER FORTUNA ESISTE ITALIA VIVA & C + COMITATI CIVICI CHE AL CENTRO PUO RISOLVERE I PROBLEMI DECENNALI DEL ITALIA, SPERANDO CHE IL POPOLO ELETTORE SI SVEGLI E CAPISCA DOVE DESTRA E SINISTRA VOGLIONO PORTARCI.

Da non perdere il Fight of the Century. Le urla della pescivendola fascistella, che più che segretaria di partito sembra la direttrice di un penitenziario e il Capitone che risponde a colpi di r. u .t. t. i . Per gli amanti del trash e i nostalgici del Er Monnezza ultima modifica: da

