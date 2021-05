Più mi attaccano con fake news e follie, più mi viene voglia di continuare a lottare. Domani arrivano le #ENews e nelle prossime settimane il libro #ControCorrente che da stasera ha un capitolo in più sui servizi segreti.

Matteo non ti curare di loro stanno schiattando dalla bile. Noi Sempre con Italia VIVA e i suoi parlamentari Forza Matteo questi incompetenti si aggrappano sugli specchi Solo Fake news Presto il cambio del C.D.A. della R.A.I

E: Condivido in pieno quest’analisi, di Umberto Mosso, avendo visto l’intervista per intero. Non solo: Spezzoni di colloquio montati ad arte, per tutti gli odiatori, che non vedono l’ora di spargere ancora più odio. Persone miopi e grette come chi continua ad alimentare questo fango gratuito. Bene ha fatto Renzi a prendere per i fondelli quel giornalaio, con la storia dei biscotti. Grande Renzi come sempre, in tasca a tutti i detrattori da tastiera.

REPORT SU RENZI? UNA PICCOLA DDR.

Il tanto atteso scoop di Report sull’incontro di Renzi con la “spia” all’Autogrill di Fiano Romano è una bufala, per giunta mal confezionata. Applico lo stesso postulato di Ranucci secondo il quale “se non si vede chiaramente cosa c’è davanti è legittimo sospettare che ci sia qualcosa dietro”.

Il racconto di una fantomatica professoressa che avrebbe, casualmente, ripreso col cellulare 40 minuti di colloquio con Renzi non regge. A parte ogni considerazione sul fatto che avrebbe costretto il padre, fermatosi per un malore, a sostare senza motivo per tutto quel tempo dato che, a detta della signora, l’anziano si sarebbe subito ripreso dopo essere stato alla toilette e avere preso un tè, molte cose in quel racconto non convincono. Ne cito solo due.

Il video è ripreso dall’interno della macchina della professoressa, parcheggiata almeno a una decina di metri – forse più – dai due. La signora, prima, dice di non aver potuto sentire il colloquio avendo i finestrini chiusi e per il rumore del traffico. Poi sostiene di aver sentito Mancini salutare Renzi dicendogli “se hai bisogno di me sai dove trovarmi”. Pessima sceneggiatura.

Alla domanda su cosa abbiano fatto i due dopo essersi lasciati la signora risponde che Renzi ha proseguito per Firenze e Mancini è tornato a Roma. Ma dall’area di sosta verso nord dell’Autogril non è possibile invertire il senso di marcia e tornare direttamente a Roma. Per tornarci occorre comunque superare il casello poco più avanti e uscire al casello seguente per rientrare verso Roma. Questo perché devi pagare il pedaggio per tutto il tratto autostradale che va dal GRA al casello di Roma Nord. A meno che tu non esca al casello di Fiano, che però è poco prima dell’Autogrill e per tornarci dovresti fare un tratto contromano tra l’area di parcheggio e lo svincolo a raso che porta a quel casello. Ci sarà forse un accesso di servizio, ma non è in quella parte del parcheggio riservata agli utenti autostradali.

Quindi dall’area di sosta dell’Autogrill si esce tutti andando nella stessa direzione nord. Questo so io, a meno che non sia cambiato durante la pandemia. Dunque come fa la signora a dire che uno è andato a nord e l’altro a sud? O li ha seguiti, o le è stato suggerito da qualcuno che le ha fabbricato la pentola senza coperchio.

L’attenzione sull’oggetto del colloquio è un bisogno indotto dalla morbosità del racconto. Nel servizio è riportata solo la risposta sarcastica di Renzi sullo scambio di dolci natalizi, giustamente adeguata al racconto della professoressa. Ha fatto bene Renzi a mettere online l’integrale dell’intervista dove spiega in modo esauriente e ineccepibile i motivi di quel colloquio, del tutto legittimi, senza entrare, come è suo diritto, nei dettagli. Quel colloquio non comporta alcun reato e perché mai Renzi dovrebbe essere l’unico in Italia a dover rendere conto a chicchessia di ogni suo passo e di ogni sua parola? Sì a “chicchessia” visto il livello di chi si interessa maniacalmente a lui. Una roba da DDR.

L’intervista di Renzi a Report dura circa un’ora e lui risponde, in modo sarcastico e non, a tutte le domande e fa considerazioni assai interessanti su quella vicenda. Peccato che i telespettatori ne vedano solo brevi spezzoni scelti con cura per sostenere la versione di Ranucci. Una operazione veramente sporca, che non ha niente del giornalismo di inchiesta, ma piuttosto è la testimonianza plastica di come si possa profittare del mezzo televisivo di Stato per esercitare la propria militanza politica nel partitone antirenziano. Per di più facendolo come estrattori di reddito pubblico.

Per il resto il servizio è una rimestata in un minestrone scotto e riscaldato che mette insieme fatti e misfatti senza alcun collegamento con Renzi, che accredita personaggi squallidi che Renzi non ha mai incontrato o dirigenti dei servizi che ha conosciuto come PdC e coi quali ha avuto gli stessi rapporti istituzionali dei suoi predecessori. Ma non dei suoi successori. In particolare Conte, che non ha mai spiegato perché non volesse mollare la delega ai Servizi e come l’abbia esercitata nell’epoca di Trump. Illazioni per illazioni, se questo è lo standard, ne circolano molte assai pesanti sulle commistioni tra servizi italiani e Usa nell’era Giuseppi.

Lo scandalo non sta nel colloquio con Mancini, che non è una “spia”, se non per i nemici dell’Italia, ma un servitore dello Stato. Lo scandalo è che qualcuno spii un senatore della Repubblica e costruisca questi dossier camuffati da giornalismo. Fuffa pura, senza alcuna notizia, confezionati al solo scopo di denigrare un avversario politico e distrarre una parte dell’opinione pubblica dagli scandali veri e dalle conseguenze dell’incapacità di governo degli amici di Ranucci. Dossier forse pagati coi soldi pubblici.

Ed è inutile dire che Report non ha mai pagato nessuna fonte. Ci sono tanti modi per far pagare qualcuno al tuo posto. Non sarà così nel caso di Report, ma “se non si vede chiaramente cosa c’è davanti è legittimo sospettare che ci sia qualcosa dietro” come sostiene Ranucci.

O questo vale solo per lui?

Umberto Mosso

