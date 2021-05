Renzi attacca Report: “Servizio andrebbe studiato nei manuali di complottismo” La trasmissione ha mandato in onda un video in cui si vede l’ex premier che incontra un dirigente dei servizi segreti.

A me Renzi piace ANCHE perchè lui non si lascia intimorire da nessuno, non sanno più cosa fare per farlo fuori,mi raccomando Renzi non molli vada avanti .Renzi il vero politico italiano Gridatelo senza paura è lui il migliore Gridatelo Renzi il Riformista tutti gli altri sono mezze seghe.

Condivido tutto quello che dice Renzi.Un giorno in un autogrill ho avuto un incontro con un tipo apparentemente losco, non ben vestito e pure sudato. Si trattava di Abatantuono alle prese con l’aria condizionata guasta. Non ho fatto filmati e non li ho passati a Report….Da noi un adagio recita: una signora passa con una cesta in testa, uno le chiede – signora cosa vende? Risposta -Vado a Lucca.- Ancora – Quanto costano? Risposta -Son cipolle-. Abuon intenditor.

Per i ANTI RENZI CONTIANI GRILLINI E PIDIOTI basterebbe che VOI vedesse il video INTEGRALE dell’incontro di Renzi col giornalista di Report. Siccome Renzi non è stupido, quando sono venuti quelli di Report a fargli l’intervista in ufficio, ha piazzato la sua telecamera e ha ripreso tutto quanto: domande e risposte.

Certo che credere alla storiella della signora che si mette a filmare i tipi “loschi” in autogrill mentre il padre non si sente bene è allo stesso livello di credere alla nipote di Mubarak.

Vi consiglio allora l’articolo di Piero Sansonetti su “Il Riformista” di stamattina: è intitolato “L’agguato della RAI a Renzi: roba da America Latina anni ’70”. Buona lettura!

Vedo molte affinità con ” l’attentato a Belpietro” altro caso montato perfino con “testimoni oculari” ma che arrivato al dunque si è sciolto come neve al sole….Caro Sigfrido cosa non si fà per un tozzo di pane eh?

Temo che il regista sia Casalino e i TRAVAGLIATI DEL FALSO QUOTIDIANO. Certo un alto dirigente dei servizi segreti “trama” in questo modo è da licenziare in tronco e se invece è attore di parte è da licenziare ugualmente, perchè inaffidabile.Questa storia, in qualsiasi posizione la metti, non sta in piedi non quaranta minuti, il tempo dell'”occasionale” filmato, ma neanche il tempo di un fugacissimo ragionamento. Chissà se alla fine della saga antirenziana, tutti ritorneranno ad essere, come sempre infine sono stati, dei rospi pieni solo di troppa aria.

E il tutto sarebbe per “dimostrare” un complotto per far cadere Conte?

E serviva un complotto? Bastava che mancassero i voti di Italia Viva (come in effetti è successo) per far cadere il governo Conte.

Si trattava di scegliere come PdC tra uno che era un neanche troppo noto avvocato e un altro che metteva la sua firma su tutte le banconote della Unione Europea. A meno che l’ipotetico complotto imbastito da Renzi non era per far rimanere Conte al governo…A chi dice che nei sondaggi siamo a1,7 è la paura che vi fa segnare questo. Sta di fatto che su RAI 3 segnava 4.1…Come mai mi chiedo io??? …..mi chiedo e VI chiedo: non sarebbe opportuno ed utile che Tu invitasse tutti i detrattori RENZIANI istituzionale e non ad un pubblico dibattito tipo “uno contro tutti” condotto da Bruno Vespa o Maurizio Costanzo o altro conduttore IMPARZIALE CHE SIA IN GRADO DI EVITARE SOVŔAPPOSIZIONE DI VOCI IMPEDENDO INTROMISSIONI MOLESTE,da svolgersi in un teatro con ripresa delle testate televisive che intendono farlo? PS QUANTI DEI DETRATTORI ACETTEREBBERO? IO DICO NESSUNO, PERCHE SONO DEI CODARDI. BUTTANO MERDA E POI SI LECCAMO LA MANO PERCHE NEL LANCIARLA SI SONO FERITI. TIPICO DEI SCIACALLI CODARDI E C…..NI.

