LO RICORDATE QUEL ARRENDETEVI SIETE CIRCONDATI SBRAITAVA IL GRULLO AI PARTITI. ORA. Ormai volano gli stracci e si potrà finire solo circondati da avvocati e dalla vostra ignoranza. E LA VOSTRA FINE.

IL NUOVO M5S – L’ex premier a Repubblica.it: “Il presidente di Rousseau è obbligato a dare la lista, il Movimento ne è l’unico e legittimo titolare”. E avverte: “Ricorreremo a tutti gli strumenti per contrastare eventuali abusi”

LA SETTA SE LA SUONA E SE LA CANTA A PIACERE SI ACCUSANO A VICENDA! PERCHE AMETTERE CHE E FINITA E CERCERSI UN LAVORO E DURA.

Innanzitutto forse iniziate a capire dove siete stati fino ad ora, la buffonata della democrazia diretta (da Grillo e Casaleggio) e quando (non) conti, fatto questo chi vi impedisce di scrivere al responsabile del trattamento dati per far cancellare i vostri dati, per poi ri iscrivervi dove vorrete una volta che il nuovo movimento avrà la sua piattaforma? a serve pagare, che bella democrazia ma nelle sette e cosi! entrare non serve un cazzo, una volta dentro devi pagare, per uscire PAGARE PAGARE E PAGARE.

Carissimi TESSERATI DEL PARITO 5 STELLE ma di che diritti cianciate??? Voi avete solo un diritto, premere il tasto YES quando il proprietario Grillo vi chiama al voto. Per il resto non contate nulla, d’altronde siete il solo partito i cui tesserati sono nelle mani di una società privata che, se non viene pagata, può cancellarvi in qualsiasi momento o vendervi (i vostri dati) al migliore offerente. E voi parlate di diritti, ma per favore….

DICONO! Il M5S, traditore di TUTTI I PRINCIPI – da ”MAI CON NESSUNO” a ”Alleanza Stabile con il PD’ – dal principio del ”Vincolo di mandato” allo sdoganamento del SUK Parlamentare – dall’ANTI-EUROPEISMO (proposta di uscita dall’UE)all’elezione di Ursula Von der Leyen – da UNO vale UNO a ”UNO vale TUTTI” – dal NO ai parlamentari a vita, alla CANCELLAZIONE del vincolo dei due mandati (ormai prossima…) Casaleggio rappresenta i PRINCIPI di cardine su cui e’ nato il M5S. Il NUOVO MoVimento Contiano e’ invece il TRADIMENTO di tutti questi canoni. Tutti quelli che si sono inscritti a Rousseau, nel momento in cui lo hanno fatto CREDEVANO a quei principi. Se Conte vuole TRADIRLI, ricominci da capo e chieda a tutti di ri iscriversi alla sua piattaforma!!

CARA SETTA DI GRULLANDIA, la sua fede nel movimento è proporzionale alla sua ignoranza (in senso buono ovviamente) in materia di dati personali. Quando si è iscritta a Rousseau lei ha espressamente dato il consenso al trattamento dei suoi dati personali alla “Associazione Rousseau”,se lei vuole revocare il suo consenso lo può in qualsiasi momento. la proprietà dei dati è invece l’Associazione MoVimento 5 Stelle ma al momento chi rappresenta l’associazione? Conte? no, non è neanche iscritto al Movimetno Crino? no, il suo mandato è decaduto Il direttorio? no perché non è stato ancora eletto , inoltre l’elezione per statuto del movimento deve avvenire sulla piattaforma Rousseau che al momento è stata spenta quindi a chi dovrebbe dare i dati Casaleggio? Questa gente non è stata capace di scrivere un statuto decente e vorrebbero riformare l’italia… capisce in che mani siamo? E? Dove li trova i soldi Conte, per fare quello che suggerisce GRULLANDIA? Usa il suo stipendio da professore? I parlamentari 5*, non sembrano intenzionati a tirar fuori un centesimo! Potrebbe chiedere aiuto a Grillo, ma non mi sembra il momento. Non so se ti sei accorta CARA GRULLANDIA ……ma senza grillo e casaleggio non esisterebbe il mov 5s …..se ben ricordi ….penso di si ….casaleggio padre se i 5s vanno con il pd …..lascio il movimento …..mi sembra un po ingiusto il tuo commento ……da noi si dice non sputare nel piatto dove mangi ..Gli scappati da casa non si sono FIDATI di una associazione privata… gli scappati da casa erano (e teoricamente sono, per quanto hanno firmato) i DIPENDENTI di una associazione privata, senza la quale oggi sarebbero ancora i DISOCCUPATI che erano ieri. Se ti sembra la stessa casa… fammi un fischio.

Per QUALE RAGIONE CHI si era INSCRITTO presso Rousseau DEVE automaticamente trovarsi membro del MoVimento CONTIANO?? Se non ricordo male, gli iscritti sulla piattaforma originale del M5S sono circa 100.000. Invidui che, di loro spontanieta, avevano deciso di essere parte del M5S ORIGINARIO, al quale hanno fornito i loro dati. Ma dove sta scritto che costoro DEBBANO essere trasferiti al NUOVO MoVimento Contiano?? Le persone sono forse delle merci o dei pacchi che possono essere spostate da una parte all’altra, senza chiedere nemmeno il loro consenso?? E se MOLTI di costoro NON FOSSERO d’accordo di trovarsi GIA’ iscritti nel MoVimento Contiano?? Gia’ con i dati questi (gli eletti del M5S) non sganciano i DENARI. Dovessero dare anche i dati allora campa cavallo. E’ una sorta di diritto di ritenzione…

