La svolta di Joe Biden: sì alla sospensione dei brevetti dei vaccini anti-Covid.

La luce verde di Washington indispensabile per lo sblocco dei negoziati al Wto. Il sussulto dopo 3 milioni e 230mila morti. Calano le azioni delle case farmaceutiche

Ho letto i commenti su Twitter di alcuni conservative USA, ridicoli, urlano al socialismo lol

Già paventano che alla prossima pandemia nessun ricercatore vorrà più fare nulla senza profitto.

Non perdo nemmeno tempo a rispondergli che, almeno in Europa, per la ricerca le cause farmaceutiche sono state ben liete di prendere fondi pubblici.

Patetici ideologici che parlano di ideologia (bue che dice cornuto all’asino).

Saggia decisione. A mali estremi, estremi rimedi.Viva il profitto, ma la vita umana viene prima.

Non ha fatto altro che rispettare un accordo internazionale gia’ esistente ma ignorato fino ad ora per favorire le case farmaceutiche, (TRIPs – Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) che prevede la possibilità di sospendere un brevetto in caso di emergenze di sanità pubblica, concedendo licenze obbligatorie per la vasta produzione dei prodotti necessari. Il solo l’amministratore delegato di AstraZeneca ha ricevuto alla fine del 2020 un bonus di 21,52 milioni di dollari da relazione di bilancio, per il suo contratto COVID con la UE.

E per chi e contrario.dimostra che punge eccome: il punto che ti fa male è che smentisce la narrazione fasulla della “sinistra con le lobby e i poteri forti contro il popolo”.

Poi arriva Biden che alza le tasse sui guadagni finanziari a chi possiede azioni oltre un milione di dolari, dopo un minority president che ai ricchi le tasse le ha tagliate, mentre ai poveri ha tagliato l’assistenza sanitaria.

Non so come andranno le cose, ma questo periodo ha cambiato la vita del pianeta, siamo di fronte ad una svolta epocale che rimodulerà totalmente l’esistenza stessa dell’essere umano, in confronto l’undici Settembre é stata una burletta.

Viviamo in un’ egoistica paura e in un anno e mezzo i nostri comportamenti sono cambiati in modo radicale, per non tornare mai più.

Purtroppo i complottisti che si illudono di aver capito tutto e di cambiarlo con qualche mossa eclatante e incosciente, avranno l’amara sorpresa di capire che il tempo è come un fiume.

PS: Le big pharma hanno già guadagnato abbastanza.. considerando anche che la ricerca è stata finanziata da numerose Nazioni.. proprio perchè il fine era raggiungere rapidamente alla formulazione di un vaccino. Giusta la liberalizzazione. Che piangano importa poco.. hanno già guadagnato 1 miliardo in più rispetto all’anno scorso. Facciano meno gli straccioni

La svolta di Joe Biden: sì alla sospensione dei brevetti dei vaccini anti-Covid

