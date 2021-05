Ho pensato a Calabresi. Oggi tutti lo ricordano come un eroe, ma allora era stato creato un mostro. In questo senso il paragone con Renzi regge: ho letto decine di commenti indignati dopo il “servizio” di Report, ma sfrondando dal detto-non detto di quel servizio cosa resta? Due cittadini italiani che si conoscono da anni e che si incontrano alla luce del sole in un luogo pubblico. Niente, insomma.

Io. La penso così da tempo, è linciaggio vero e proprio, atto incivile e contrario a ogni idea di democrazia. È la cieca furia degli stolti portata a enfasi parossistica. Quadro perfetto di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi. In molti lo abbiamo capito anni fa, quando riuscirono a distruggere #MatteoRenzi, affossandolo dall’interno, e sono gli stessi che oggi spingono per l’ammucchiata pd-5*.

Brutta fine per i valori di sinistra e brutta cosa servirsi di certi metodi per eliminare un avversario politico basato sui complotti piuttosto che sulle idee.. Io mi sono sempre schierato dalla parte degli oppressi. Questo è il caso, non mi capacito che un partito si allei con gli avversari politici per massacrare un leader “Renzi”, solo per il gusto di ridurlo al silenzio. Non si può fare, non si deve fare.

Renzi come Calabresi

Quando ho visto su Report il servizio sul colloquio di Renzi con Marini nel posteggio di un Autogrill ho pensato che si fosse superato un segno. C’è una differenza tra il giornalismo d’inchiesta e il dossieraggio, tra la dialettica politica e l’assassinio morale (di cui ci sono ampie tracce anche nella Sardegna soriana e post soriana). Il giornalismo d’inchiesta cerca i fatti, racconta le situazioni, è lento perché cerca i riscontri, individua le responsabilità e si astiene dai profili morali e dalle colpe.

Il dossieraggio è l’inseguimento quotidiano delle azioni di una persona cui si associa la ripetuta narrazione della sua perfidia morale. È uno stillicidio costruito su una struttura stabile, la maschera di perfidia, egoismo, opportunismo, cinismo e quant’altro costruita per deformare la persona da distruggere, cui si aggiunge ogni volta un nuovo dettaglio.

Report ormai fa spesso dossieraggio.

Nessuno può credere nel filmato casuale dell’incontro di Renzi, come a suo tempo non credemmo nella seduta spiritica di Prodi su via Gradoli (non solo i terroristi dovrebbero chiarire il non detto degli anni di sangue e piombo). Molti parlamentari parlano con uomini dei Servizi, e viceversa. Non c’è niente di perverso in questo o di disonesto o di pericoloso per le istituzioni.

Nessuno può credere che la convergenza della stampa di Sinistra nel colpire Renzi sia casuale. Nessuno può credere che Renzi sia colpevole di una conferenza in Arabia Saudita e Di Maio invece non lo sia per non avere mai rititrato l’ambasciatore italiano in Egitto (per non parlare di altre imbarazzanti scelte di politica estera e di poltiica giudiziaria dei tempi dei governi Conte, con giubilo di certi settori della Sinistra che si girano dall’altra parte sulal violazione dei diritti umani e civili in Cina).

Il risultato delle campagne di assassinio morale di una persona è l’esposizione di quella persona ai gesti degli stolti. C’è sempre stato nella storia chi, ritenendo di essere il braccio di Dio (la Gente) ha dato corpo con gesti violenti all’odio seminato nell’aria.

Accadde esattamente questo con Calabresi, e se privilegiati e prepotenti magistrati italiani osano oggi paragonarsi a Falcone (che fu da loro, dal loro CSM, tradito e vilipeso e salvato da Martelli) semplicemente per nascondere dietro il prestigio del suo sangue la loro pretesa di non essere indagati da una commissione parlamentare di inchiesta, Renzi ha tutte le carte in regola per essere accostato al commissario ucciso, perché a mio avviso ciò che la stampa di sinistra sta facendo con lui ha un solo nome: linciaggio. Lo dico io che non l’ho mai votato, non l’ho mai appoggiato, non l’ho mai omaggiato.

A onor di cronaca, questa è l’interrogazione Nobili, quella che insinua che la Rai abbia pagato una società lussemburghese per servizi connessi con il programma andato in onda su Report. Report ha smentito di pagare le sue fonti. Vedremo come andrà a finire.

Renzi come Calabresi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo