Governo Draghi, Italia Viva contro le “vedove di Conte”

Fonti di Italia Viva contro ‘le vedove di Conte’ al governo.

Fonti di Italia Viva spiegano che “partiti di maggioranza, grillini in primis, minacciano ogni giorni di non votare la fiducia o i provvedimenti” fanno ciò perché non digeriscono ancora che il fare la vera politica ITALIA VIVA a mandato Conte a casa e ora per loro “Siamo una presenza scomoda perché la politica va poco di moda e chi la sa fare sembra giocare in un altro campionato. Ma vuoi o non vuoi nella storia di questa legislatura siamo stati decisivi.”

“Ci sono alcuni partiti di maggioranza – spiegano -, i grillini in primis, che si comportano come le ‘vedove di Conte’ ed ogni giorno minacciano di non votare la fiducia o ricattano Draghi su questo o su quel provvedimento: oggi è il Dl Sostegni, domani ci sarà un altro motivo per alzare un muro senza confrontarsi nel merito delle questioni”. “Ogni giorno è buono per dare una scossa ad un governo che nasce per portare il Paese fuori dalla pandemia e che siamo tutti chiamati a sostenere: ma non è del tutto irresponsabile questo atteggiamento? Chi sono alla fine i veri responsabili?”.

