Inchiesta Report, Renzi: “Ho incontrato un dirigente dello Stato in strada”

Renzi e l’incontro con Mancini, il Copasir sentirà il prefetto Vecchione. Italia viva: “Pronto un esposto contro Report” L’attenzione del Comitato parlamentare per la sicurezza sul servizio trasmesso da Rai3 sull’incontro tra l’ex premier e il funzionario dei servizi segreti

“Ho incontrato un dirigente dello Stato, come incontro centinaia di dirigenti dello Stato a causa del mio ruolo, nel caso di specie, anziché in ufficio lungo la strada”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi durante Dritto e Rovescio, programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Il leader d’Italia Viva ha chiarito la sua posizione in seguito sull’inchiesta di Report.

BRAVO RENZI E SAPIATE ODIATORI E DENIGRATORO Che. Chi fa politica e vuole restare informato, soprattutto se è il leader di un partito, deve per forza incontrare e parlare con tutti. Soprattutto in questo periodo di grandi cambiamenti e riforme. Non ha idea di quanta gente ogni giorno incontrano Draghi, Salvini, Meloni, Letta, ecc.. Vuole una malignità? In quel periodo il bravo Conte stava allungando le mani sui Servizi Segreti….

Ma vanno notate due cose.La prima è il solito metodo “report”. Costruzione a tesi di qualsiasi avvenimento, una specie di sceneggiatura di un film, un set del cinema chiamato giornalismo.

Non capisco perchè ci sia ancora tanta gente ingenua da accettare ancora di farsi intervistare da loro, tanto poi il “montaggio” sarà sempre quello necessario a mostrare la tesi proposta (hai voglia poi a dire, “ho il fimato dell’intervista completa” o “mi hanno censurato”: intanto loro li hanno visti allo stadio e tu replichi nel campetto della parrocchia).

Ma ora Report fa ancora di più: funziona come un rotocalco rosa. Cioè pubblica le foto e i video del paparazzo/a fuori da ogni contesto del programma. Tenta di costruirne uno ad hoc, raccontando le vicende del Mancini (naturalmente sempre negative…non si capisce perchè tale cattivone sia ancora un funzionario dello stato, anche con il luminoso governo Conte bis) da quando era in fasce. Cerca poi di introdurle a forza nel caso card. Becciu. Alla faccia del giornalismo investigativo.

Il secondo punto è la spia.

In sintesi si racconta che una signora di passo per l’autogrill si insospettisce dal comportamento di un tipo e dicide di fare la detective, come nei migliori film di Hitchcock. OSSERVAZIONE! Mentre Renzi è conosciuto in patria e in tutto il mondo, non capisco come la Signora in questione conoscesse l’agente “segreto” Mancini, per cui l’affare puzza di organizzato.

Lo fa così bene che, nononstante le due guardie del corpo del mancini per un incontro segretissimo che doveva decidere la caduta del Conte, riesce a stare nel posto giusto per riprendere i due. Insomma, lei era li a filmare anche quando i due tizi si erano appartati nell’autogrill. Nemmeno il comissario basettoni si sarebbe mosso con tale perizia. In definitiva, siamo di fronte ad un atto di spionaggio eversivo, di costruzione mediatica forzata da parte di un programma della RAI. Non va bene per la democrazia.

Riassumo. Renzi incontra all’autogrill una persona e chiacchiera tranquillamente. Una signora lo riconosce e, molto intelligente e perspicace, intuisce subito (senza sapere che l’altro è un esponente dei Servizi Segreti!) che il toscano sta tramando cose losche e, non avendo niente da fare, lo filma di nascosto per 40 minuti. Poi la salvatrice della patria, conscia che si sta preparando un colpo di stato, consegna il tutto a Report. Il quale, pur non prevenuto, capisce l’importanza della strabiliante notizia e la comunica alla nazione. Ergo: al posto di Renzi, io mi preoccuperei e chiuderei bene la porta a chiave quando vado in bagno.

Al di là della facile conclusione cui è pervenuto il buon SIGFRIDO RANUCCI, le sue illazioni su quel che si sono detto RENZI e MANCINI con tutto il contorno ben montato, non vedo quale importanza possa avere il video sui servizi segreti e sulla sicurezza dello STATO ITALIANO dal momento che MANCINI è ancora al suo posto, e forse in attesa di promozione in carriera. Se poi consideriamo che i fatti riportati sono avvenuti prima di natale 2020,considererei che i tempi non sono più tali da doverci preoccupare più di tanto intorno ad un’idea di colpo di STATO o di dichiarazione di guerra da parte dellì’ARABIA SAUDITA all’ITALIA dal momento che ci potrebbe essere sempre RENZI a difenderci. Ha fatto bene RANUCCI a propinarci questo documento, molto meglio REPUBBLICA ad ammannircelo arricchito da tutti gli altri articoli al riguardo, “Bin Salman è mio amico”, “RENZI scrive su Al-Ula…”, ed ancora ” RENZI per i dem è come l’ARETINO…” perché tutto questo può ancora salvarci, se L’UE lo consentirà ad uno scostamento del recovery plan ad una corsa all’armamento che nessuno aveva previsto. GRAZIE RANUCCI, grazie REPUBBLICA, se facciamo in tempo!

CONCLUDO CHIEDENDO a SIGFRIDO RANUCCI.Ma dove sta il reato di questo incontro? Ormai il giornalismo italiano mi sembra che è un vero e proprio squadrismo organizzato, si proprio quel squadrismo del ventennio fascista. Poi se come sembra la signora in questione ha incassato anche 45000 euro dei nostri soldi vendendo questa bufala alla RAI. Report da quando c’è quel personaggio dal nome SIGFRIDO RANUCCI francamente fa schifo, si vede che RAI 3 è in mano grillina……

ORA! Ritengo l’esposto doveroso per fare chiarezza. Magari Renzi ne uscirà ancora peggio ma abbiamo il diritto di sapere se un senatore della Repubblica, chiunque esso sia, possa essere spiato da altri apparati dello Stato senza che ci sia un ordine di un giudice per eventuali sospetti di malaffare. Verissimo che erano giorni molto caldi sul fronte governo ma non dimentichiamo chi aveva in mano le redini dei Servizi Segreti. Trovo strano, anche se possibile per carità, che una DONNA stia 40 minuti a filmare un incontro del quale non dovrebbe fregargli granché mentre il L’UOMO CHE L’ACCOMPAGNAVA sta male nei bagni di un Autogrill, Io non vorrei mai avere una figlia come quella. E poi, almeno che non pensi che Renzi usi metodi mafiosi e la possa far sopprimere, perché non palesarsi? Sicuramente per 5S, LeU, SI è forse anche per il PD sarebbe un eroina e un posto nel prossimo Parlamento sarebbe garantito.

Inchiesta Report, Renzi: “Ho incontrato un dirigente dello Stato in strada” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo