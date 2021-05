L’asse Berlino-Pechino contro la “propaganda” di Biden sui vaccini

“Per ogni problema complesso, c’è sempre una soluzione semplice. Che è sbagliata”. Questa frase dello scrittore irlandese George Bernard Shaw potrebbe diventare il manifesto della complessità della pandemia/sindemia di Covid-19, evento globale dalle infinite ripercussioni. Nell’ambito della geopolitica, il virus SARS-CoV-2 continua ad approfondire faglie, alleanze e indecisioni, come sta avvenendo ancora una volta con l’apertura di Washington alla sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini anti-Covid: una mossa contro cui si è rinsaldato l’asse Berlino-Pechino, unito nel considerare l’annuncio americano come un esercizio di propaganda o poco più. Tedeschi e cinesi non sono i soli a osteggiare la virata liberal-progressista del presidente Usa. Anche la Svizzera – casa base dell’Organizzazione mondiale del commercio che dovrebbe approvare all’unanimità la decisione – ha espresso con fermezza la propria contrarietà, mentre negli Stati Uniti è il Wall Street Journal a pubblicare l’editoriale più duro su quella che definisce la “debacle di Biden sulla proprietà intellettuale dei vaccini”.

Il punto è che, pur considerando l’apertura di Joe Biden una svolta necessaria di fronte alla devastazione della pandemia, alcune critiche all’amministrazione Usa appaiono sensate. Fino a poco tempo fa – come ricorda il quotidiano cinese Global Times – gli Stati Uniti sono stati il modello perfetto di nazionalismo vaccinale: nessuna esportazione, donazioni limitate ai vicini di casa, accumulo di scorte per far fronte a eventuali imprevisti. Ora che i problemi interni sono altri – a cominciare dal fattore No Vax – la Casa Bianca si è decisa ad assumere la leadership di un discorso che altri Paesi – a cominciare da India e Sudafrica – fanno da mesi. Come ha dichiarato il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – quella stessa Organizzazione da cui nel luglio 2020 gli Usa di Donald Trump annunciavano il ritiro – la mossa della Casa Bianca rappresenta “un momento monumentale nella lotta contro Covid-19” e “un potente esempio di leadership statunitense per affrontare le sfide sanitarie globali”.

La Cina, che nel vuoto lasciato dagli americani aveva visto crescere a dismisura il proprio peso nell’Organizzazione, è comprensibilmente infastidita dalla determinazione con cui Washington sta allargando la propria diplomazia vaccinale, un terreno su cui fino a pochi mesi fa Pechino e Mosca sembravano padrone, se non altro in termini di intraprendenza e pervasività. Gli Usa sono partiti più tardi – era metà marzo quando Biden stringeva un patto delle fiale in chiave anti-cinese con il Quad (India, Giappone e Australia) – ma con in tasca le cartucce/vaccini migliori, da Pfizer a Moderna, passando per il monodose Johnson & Johnson.

Una di quelle cartucce, in verità, è almeno in parte “made in Germany”, perché tedesca è l’azienda di biotecnologia e biofarmaceutica BioNTech che ha sviluppato, in collaborazione con l’americana Pfizer, il vaccino basato sull’mRna. I due fondatori turco-tedeschi di BioNTech – Uğur Şahin e Özlem Türeci, coppia nella vita e in laboratorio – sono i pionieri di una tecnica che ora, con la prospettiva di una sospensione dei brevetti, potrebbe andare incontro a un futuro più plurale ma anche più incerto, perché – come sottolineano gli esperti – ci si muove su una piattaforma estremamente complessa e sofisticata. Lo stesso Şahin pochi giorni fa – ribadendo la propria contrarietà a una sospensione delle tutele della proprietà intellettuale – aveva ipotizzato una licenza speciale per produttori qualificati in Sud America e in Africa, mettendo tuttavia in chiaro che tale produzione non sarà in grado di aiutare con la fornitura fino alla fine del prossimo anno.

I tempi di produzione, la sicurezza, la qualità sono gli argomenti con cui il governo di Berlino argomenta il proprio rifiuto della linea americana. Lo ha ribadito anche oggi il ministro alla Sanità tedesco Jens Spahn. “Il problema principale non sta nei brevetti, ma nella produzione e nella disponibilità del vaccino in tutto il mondo”, ha dichiarato Spahn. “Saremo al sicuro solo quando tutte le persone al mondo saranno vaccinate: per questo esportiamo”.

Parole non molto diverse rispetto a quelle che si leggono nell’editoriale del Global Times che racchiude la posizione di Pechino sulla scelta maturata a Washington. “La chiave per la fornitura di vaccini non sono i brevetti o la tecnologia stessa, ma le tecniche di produzione e il personale che mancano ai Paesi poveri, che difficilmente beneficeranno di questa rinuncia”.

E ancora: “Un modello più plausibile sarebbe vendere e donare direttamente i vaccini o aiutare la produzione locale”, cosa che – rimarca il quotidiano portavoce del Partito comunista cinese – Pechino sta chiaramente facendo.

Come in un gioco di specchi, i cinesi – campioni indiscussi di propaganda – accusano gli americani di fare propaganda. “Il sostegno degli Stati Uniti alla rinuncia dei brevetti è una ‘tattica politica’ che non andrà a vantaggio dei Paesi privi di capacità produttiva… Il nuovo atteggiamento di Biden è più un caso di gestione di una crisi reputazione internazionale” che la dimostrazione di una leadership illuminata. “La massima priorità degli Stati Uniti è riconquistare la fiducia del pubblico”, ha dichiarato Feng Duojia, presidente della China Vaccine Industry Association, che ha parlato di una “reputazione rovinata” a causa di una “lunga indifferenza e azioni negative come principale fornitore di vaccini mentre molti paesi poveri hanno un disperato bisogno di dosi”.

Sia i cinesi sia i tedeschi – come in questo editoriale della Süddeutsche Zeitung – manifestano dubbi sulla possibilità di trovare un accordo all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), un organismo composto da 164 membri che devono essere tutti d’accordo per arrivare a una risoluzione sulla sospensione dei brevetti. “Dieci riunioni in sette mesi non sono riuscite a produrre una svolta sulla proposta, poiché qualsiasi allentamento degli aspetti della proprietà intellettuale relativi al commercio del Wto richiede l’accordo di tutti i 164 membri, che rimane difficile nonostante il sostegno degli Stati Uniti”, sottolineano i cinesi. Il quotidiano tedesco rincara la dose, evidenziando anche il peso della contrarietà di Berna: “Wto si basa sul principio dell’unanimità e la voce della Svizzera in particolare pesa molto. Non solo l’Organizzazione si trova lì, a Ginevra. In Svizzera, e per inciso anche negli Stati Uniti, esiste una potente industria farmaceutica che già sospetta l’espropriazione”.

Secondo Reuters, è probabile che i colloqui a Ginevra si concentrino su una deroga di portata significativamente più ristretta e di durata inferiore rispetto a quella inizialmente proposta da India e Sudafrica lo scorso ottobre. Poi c’è la questione tempo: potrebbero volerci diversi mesi prima di arrivare a un punto d’intesa. I governi contrari e le case farmaceutiche eserciteranno il massimo della pressione per ridurre quello che considerano un danno, ed è probabile che lungo la via si materializzeranno proposte per aumentare la produzione globale in modo più rapido, anche se meno strutturale. Alla fine si ritorna sempre lì, a quel “problema complesso” che interroga tutti chiedendo una collaborazione che finora non c’è stata.

E: Dopo il no di Merkel e Big Pharma, Bruxelles smonta i brevetti liberi.Clamorosa retromarcia della Commissione: “Biden spieghi, strada non percorribile, anni per negoziare”

“Siamo stati informati solo poco prima dell’annuncio. Non abbiamo avuto modo di discuterne…”, dice una fonte europea all’indomani della ‘bomba’ sganciata da Joe Biden sulla disponibilità degli Stati Uniti di sospendere la proprietà intellettuale sui vaccini per aiutare i paesi poveri nella lotta al covid. Nel giro di 24 ore, Bruxelles matura la retromarcia. Dalle aperture di Ursula von der Leyen, disponibile ieri mattina a discutere della proposta Usa alla stregua di altri leader europei a cominciare da Emmanuel Macron “totalmente d’accordo”, si passa al no. “Gli Usa devono spiegare esattamente cosa intendono con l’annuncio di ieri”, aggiunge la fonte Ue, non senza una certa irritazione per la mancanza di coordinamento da parte dell’alleato transatlantico. Pesa, naturalmente, il muro alzato da Angela Merkel, schierata con le Big Pharma.

“Siamo pronti a discutere ogni opzione…”, è l’intro iniziale delle argomentazioni. Ma, e questo è il succo del ragionamento volto a frenare la proposta di Biden, “al momento il problema è nella capacità di produzione dei vaccini. Dobbiamo aumentarla. Dov’è la prova che la proprietà intellettuale la ostacoli, che crei colli di bottiglia nella capacità produttiva delle fiale? Non ci hanno mai dato un singolo esempio che provi che la capacità di produzione sia ridotta dalla proprietà intellettuale”. Poi, la mini-apertura, “se dovesse essere provato, negli accordi in seno alla Wto ci sono gli strumenti per rimediare, c’è la licenza obbligatoria che obbliga le aziende a trasferire le licenze e c’è quella che le obbliga a trasferire la tecnologia” per produrre i sieri. Ma guai a dire che l’Ue sostiene il ricorso a queste licenze. A dispetto delle aperture comunicate ieri, oggi la posizione di Bruxelles sembra la stessa delle Big Pharma. E di Merkel. “Non stiamo chiedendo di attivare le licenze obbligatorie – precisano le stesse fonti – le stiamo indicando come via possibile nel caso in futuro si dimostrasse che la proprietà intellettuale frena la produzione dei vaccini su larga scala”

Mentre da Bruxelles corrono ai ripari tentando di addrizzare la rotta convocando briefing con i giornalisti, i leader degli Stati membri stanno per riunirsi al vertice di Porto dove stasera ceneranno con il ‘piatto’ servito da Biden come pietanza principale e per alcuni indigesta. Merkel seguirà in videoconferenza da Berlino, come programmato da tempo. A Porto persino Macron smorza gli entusiasmi di ieri, sottolineando di lavorare in piena sintonia con la cancelliera tedesca e la Commissione europea: “Il problema non è la proprietà intellettuale sui vaccini, occorre donare le dosi, questo è il punto. Non bisogna bloccare” l’export dei vaccini e dei loro ingredienti “come hanno fatto gli anglosassoni” che hanno “bloccato quasi il 100 per cento. Sono favorevole a questo dibattito, ma non deve uccidere l’innovazione. Innovatori e ricercatori devono essere sempre remunerati”. Più cauto anche lo spagnolo Pedro Sanchez: “Bene la proposta di Biden ma è insufficiente, la proposta del governo spagnolo è di trasferire le tecnologie per accelerare il processo di fabbricazione ovunque”. Dal vertice di oggi non c’è da aspettarsi una decisione formale, tanto più che questo summit è informale, ospitato dalla presidenza di turno portoghese che termina a fine giugno. E inoltre la ‘questione brevetti’ si è aggiunta ieri al menu, a sorpresa. Da Bruxelles ci tengono a specificare che “non siamo ancora al punto da dover prendere una decisione in Consiglio per avviare un negoziato all’Organizzazione Mondiale del Commercio”, perché la proposta di Biden è “solo un annuncio e non si avviano negoziati sulla base di un annuncio”. E in ogni caso, “negoziati di questo tipo, richiedono anni…”. Se poi ci si arriverà, allora il Consiglio Europeo deciderà a maggioranza qualificata, non è richiesta l’unanimità per il mandato a trattare in sede di Wto. Ma la frase sui “negoziati che richiedono anni” sembra seppellire la proposta di Washington. Almeno per ora. Per come la mettono in Commissione, tutto lascia pensare che a Porto i leader prenderanno tempo. Via d’uscita che spesso serve per camuffare le divisioni tra gli Stati membri (nasconderle è impossibile, francamente). Diversità di vedute che partono dal tema dei brevetti ma parlano anche del rapporto di ogni Stato con Big Pharma e con gli Usa del nuovo arrivato Joe Biden.

