Draghi contro Big Pharma: “Ricevuti enormi fondi, restituiscano a chi ha bisogno”Ma gli Usa “sblocchino l’export. Milioni muoiono senza vaccino, il loro grido risuona”

Draghi contro Big Pharma: “Ricevuti enormi fondi, restituiscano a chi ha bisogno” Da Porto sostiene Biden: “Stop temporaneo ai brevetti non crea danno”. Ma gli Usa “sblocchino l’export. Milioni muoiono senza vaccino, il loro grido risuona”

Un intervento “temporaneo e ben congegnato” per sospendere la proprietà intellettuale sui vaccini si può fare, a patto che sia accompagnato da uno sblocco delle esportazioni delle fiale anti-covid o loro componenti dai paesi che le producono, Usa e Gran Bretagna. A cena con gli altri leader europei nella prima giornata del summit di Porto – con Angela Merkel, l’olandese Mark Rutte e il maltese Robert Abella collegati in videoconferenza – Mario Draghi si smarca. Mentre gli altri leader sono intenti a frenare sulla proposta di Joe Biden di una revoca delle licenze sui vaccini anti-covid, il premier italiano chiarisce di essere a favore dell’idea americana. Draghi si smarca soprattutto da Merkel, che con il suo ‘no’ pronunciato giovedì sera ha costretto gli altri europei a frenare gli entusiasmi sulla ‘pazza’ idea made in Usa.

Persino Emmanuel Macron oggi si è mostrato più freddo. Giovedì era “del tutto d’accordo” con il presidente Usa, contro Big Pharma. Oggi dice che “il punto non è la proprietà intellettuale ma le capacità produttive” dei vaccini, usa toni duri con Washington e Londra: “Pensino a sbloccare l’export dei vaccini”. Dunque Macron precisa che è “in sintonia con Merkel”. Parigi non può demolire l’asse storico con Berlino. Nemmeno Biden ci riuscirà. Ma c’è la variante Draghi, ex governatore della Bce, peso massimo tra i leader europei proprio per via delle sue connessioni con Washington.

Ecco, a Porto, Draghi tenta di sfilare il presidente francese (con cui ha un bilaterale, a inizio vertice) alla ‘disciplina’ tedesca. Sposando anche il ragionamento di Macron, oltre alla proposta di Biden. Così rafforza quell’asse transatlantico che è bussola del suo governo e della sua idea di Europa, lontano da Russia e Cina. Ma lo fa con un pezzo importante d’Europa, la Francia. Non con la Germania, che oggi, anche per via dell’assenza fisica di Merkel al vertice in Portogallo, appare lontana, schierata con le Big Pharma, aggrappata all’Europa degli ultimi sette anni, quell’Europa che, su spinta della cancelliera, ha firmato un accordo commerciale con Pechino fumo negli occhi dell’amministrazione Biden. Sabato invece nell’ambito del vertice di Porto, si terrà il summit Ue-India che rilancerà i negoziati sul trattato di libero scambio con Nuova Delhi interrotti da 8 anni. Draghi ci sarà. Merkel no.

Sulla condivisione dei brevetti si consuma un gioco tattico di riposizionamenti geopolitici. Draghi abbandona la sua iniziale indisponibilità a esportare i vaccini ai paesi poveri del Covax, posizione che il premier ha espresso al Consiglio Europeo di fine marzo perché la campagna vaccinale nell’Ue arrancava più di oggi. E abbandona anche la prudenza che lo aveva contraddistinto giovedì, nel primo commento a caldo sulla proposta americana. Ora chiede invece alle Big Pharma di restituire “a chi ha bisogno” un po’ degli “enormi fondi pubblici” che hanno ricevuto. Finora solo il 4,4 per cento della campagna vaccinale ha toccato i paesi meno sviluppati.

Il tentativo è quello di sottrarre paesi come l’India o come il Marocco, per dire, alla influenza cinese e russa. Ed è su questa linea di ragionamento, squisitamente geopolitica, che si trova il 90 per cento del senso della proposta di Biden. E anche il 90 per cento dello smarcamento di Draghi al vertice di Porto. Roba da fare davvero ombra a Merkel, anche perché giocata su una materia molto popolare come la condivisione della proprietà intellettuale sui brevetti.

Draghi contro Big Pharma: “Ricevuti enormi fondi, restituiscano a chi ha bisogno”Ma gli Usa “sblocchino l’export. Milioni muoiono senza vaccino, il loro grido risuona” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo