Grazie Luigi Marattin . grazie infinite per la serietà e impegno.

Porca miseria, se penso che nel mio paese L’ITALIA si parla di fedez o di autogrill e non di questa riforma epocale, mi viene una tristezza infinita.La cosa che mette più tristezza è vedere che chi studia, approfondisce, mette tutta la serietà per svolgere al meglio la propria professione di Parlamentare e fornire il servizio migliore possibile per i cittadini, viene praticamente ignorato o insultato rispetto a chi starnazza, offende, si nutre di slogan superficiali. D’altronde la politica è lo specchio del paese e della società.

Luigi Marattin : 61 audizioni in 4 mesi di lavoro.

I migliori esperti di fisco, i cui lavori di ricerca sono noti a livello internazionale.

Le istituzioni nazionali e internazionali (dalla Banca d’Italia al Fondo Monetario Internazionale, dall’Ocse alla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti all’Ufficio Parlamentare di Bilancio ).

Le rappresentanze di coloro che vivono il sistema fiscale tutti i giorni (commercialisti, consulenti del lavoro, giudici tributari, tributaristi e altri), e di coloro che lo vivono….sulle proprie tasche (sindacati, associazioni di piccoli e grandi imprenditori, operatori finanziari).

Hanno tutti sfilato davanti alle Commissioni Finanze di Camera e Senato per raccontarci cosa non funziona nel nostro sistema fiscale e come andrebbe rifatto daccapo. Rispondendo a domande, richieste di approfondimento, stimoli, confronti, ragionamenti, discussioni.

Un patrimonio di conoscenze e analisi prezioso, che è ora però di mettere a frutto.

Inizia la fase finale – e più delicata – del lavoro parlamentare: ricavare, da tale analisi, un documento di indirizzo politico su cui il governo possa basare la legge delega di riforma fiscale, che si è impegnato a presentare entro il 31 luglio. Si tratta della prima, in ordine cronologico, riforma nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Grazie a tutti i commissari (e ai funzionari delle due commissioni) per lo sforzo fatto finora, e “in bocca al lupo” a tutti noi per il lavoro che ci aspetta nelle prossime settimane e che inizierà martedì alle 15.30.

Quando abbiamo lanciato l’indagine, l’autunno scorso, abbiamo richiamato il celebre motto di Luigi Einaudi “conoscere per deliberare”.

Abbiamo “conosciuto”. Ora dobbiamo prepararci a prenderci la responsabilità di “deliberare”.

