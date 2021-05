Paita:”La situazione delle Autostrade è orma un’emergenza nazionale”

Raffaella Paita su il Il Secolo XIX del 8/05/2021

Il mondo dei Tir prepara la protesta contro il caos autostradale alla quale potrebbe unirsi anche una parte del porto di Genova. «Siamo oltre la disperazione – dice Giuseppe Tagnochetti, coordinatore ligure di Trasportounito -. Le imprese sono in ginocchio, c`è un danno economico incalcolabile ma anche un problema di sicurezza. Lunedì prossimo tutte le sigle dell`autotrasporto si riuniranno per decidere come attuare una nuova forma protesta». Ma la situazione è ormai ingestibile anche per gli spedizionieri genovesi.

«Le code e dei relativi disagi per chi utilizza le Autostrade della Liguria sono un fenomeno ormai così grave ed esteso da travalicare per importante i confini della regione e rappresentare una vera e propria emergenza nazionale. La situazione è diventata insostenibile», dichiara Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera. «E dire che, nel tentativo di individuare un rimedio ai rallentamenti legati ai cantieri che punteggiano la rete, avevamo anche convocato in Commissione Trasporti i dirigenti di Autostrade. Davanti al disastro di oggi (ieri per chi legge, ndr) è evidente che non resta che ripetere la convocazione. Insieme alla presidente della Commissione Ambiente li richiameremo in Parlamento per trovare una soluzione definitiva dal momento che il problema del traffico ligure è ormai un`emergenza tale da dover essere affrontata a livello centrale», conclude.

