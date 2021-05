POSTO UN COMMENTO DI UN MEDICO CHE CONDIVIDO IN TOTO

Il ” Movimento Pentastellato “E MORTO.E DURATO IL TEMPO DI UN ACQUAZZONE DEGLI ULTIMI TEMPI! DURA POCO MA FA UN CASINO DI DANNI. Mai capito e o avuto pietà per chi li ha votati. Era chiaro sin dall’inizio chi fossero. Sarebbe bastato informarsi, ma informarsi costa un briciolo di fatica e allora meglio rovinare un paese per sentito dire. Ho Una tale disistima per chi li ha votati che ho redatto una personale black list di politici che li hanno anche solo sfiorati in modo da non votarli nemmeno per errore e di attorucoli e cantantucoli di cui non ascolto più una canzone neppure per sbaglio, ed io temo abbia più che ragione il mio amico medico perché il 30% di cui parla è il 30% dei votanti a cui vanno aggiunti coloro che non votano ma che la pensano allo stesso modo. Quello in cui viviamo è un tempo di guerra ” … non c’ è più niente che mi leghi a loro ” dice il mio amico medico ma sono loro che ci hanno avvinghiato e ci impediscono di vivere civilmente: In questa guerra per la sopravvivenza penso non si debbano fare prigionieri.

POSTO UN COMMENTO DI UN AMICO MEDICO CHE CONDIVIDO IN TOTO

Il ” Movimento Pentastellato” è stato un fenomeno sociologicamente, psicologicamente e politicamente allucinante, degno di Storia ma non di Memoria. Indicatore della superficialitá e immaturità di un Elettorato altamente rappresentativo della Società che lo ha generato. Unico lato positivo , il M5S mi ha definitivamente aperto gli occhi sulla realtà cruda del mondo in cui viviamo, realtà che pensavo ingenuamente di conoscere bene non soltanto per motivi anagrafici ma soprattutto per trentanove anni di ambulatorio attivo sul groppone. Il colpo finale di grazia l’ ha dato poi l’ epidemia. All’ inizio ero più conciliante verso chi ha sbagliato data la grande quantità di persone intelligenti che conoscevo e stimavo e a cui perdonavo in questo errore la buona fede e l’ abbaglio. Ora non più, due governacci gialloverdi e giallorossi hanno permesso di intravedere l’ abisso e hanno eroso ogni mia capacità di empatia e comprensione. Non reggo più nemmeno vederli in TV, i ” pentastellati” e nemmeno i loro alleati. E nemmeno a questo punto reggo più le giustificazioni di chi li ha votati nel 2018. trascinandoci in questo pantano. Se questa è l’ affidabilità del 30% del mio prossimo qualche disastro il mio prossimo lo farà ancora. Sotto altre musiche , sotto sotto altri leader, sotto altri Credi. Vade retro. Non c’ è più chimica, non c’ é più dialogo, non c’ è più compromesso nè perdono : non c’ è più niente che mi leghi a loro

POSTO UN COMMENTO DI UN MEDICO CHE CONDIVIDO IN TOTO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo