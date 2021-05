No olandese a Draghi, Rutte: per noi Sure è ‘una tantum’. Il leader de l’Aja a Huffpost dopo il vertice di Porto: “Non abbiamo discusso nel dettaglio, ma il programma di aiuti per l’occupazione non può essere strutturale”

“Non ne abbiamo discusso al vertice. Forse Draghi ne ha parlato e magari me lo sono perso io. Però la nostra posizione è che il programma Sure per l’occupazione è ‘una tantum’”. Così Mark Rutte alla domanda posta da Huffpost al termine del vertice europeo di Porto, dove il premier Mario Draghi ha chiesto che il programma di 100 miliardi messo in piedi l’anno scorso dalla Commissione Europea come sostegno alle spese per la disoccupazione diventi strutturale. Il leader olandese, che ha partecipato ai lavori del summit in videoconferenza da L’Aja in quanto ancora impegnato nelle trattative per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni di marzo, non cambia idea. Per lui il programma resta un caso eccezionale da pandemia, non può diventare strutturale.

Del resto, Rutte applica a Sure lo stesso ragionamento che gli olandesi e i paesi ‘frugali’ del nord Europa portano avanti da sempre anche su tutto il resto degli aiuti europei decisi l’anno scorso per affrontare la crisi economica scatenata dal covid. Per L’Aja anche il Next Generation Eu è una misura da intendersi come temporanea. Il motivo è semplice. Sia Sure che il recovery fund si basano su bond europei, emessi dalla Commissione per raccogliere risorse sul mercato: 750 miliardi di euro nel caso del Next Generation Eu. È un abbozzo di debito comune europeo, che gli olandesi hanno fatto fatica a digerire l’anno scorso e che alla fine hanno accettato solo perché ‘una tantum’.

PS:Scarseggiano le notizie a Bruxelles? Nessun timore. Angela intervista Rutte ( nomen omen per l’appunto), il quale non esita a dire che è contrario. Contrario a cosa? A tutto quello che avviene a sud dell’Olanda. Contrario a che le briciole del ricco Epulone vadano a sfamare i poveri Lazzari acquattati sotto il tavolo. Superbia e ipocrisia calvinista. Passate una canna a Rutte, forse si sblocca.Rutte pensa di avere a che fare ancora con Conte…non si è ancora reso conto che le parole di Draghi valgono 10 volte le sue, stia attento che Draghi non vada a minare il loro pozzo di petrolio delle aziende che pagano pochissime tasse e per questo hanno sede fiscale in Olanda…Questa è un po’ come la storia di Biancaneve e del bacio non autorizzato. Si potrebbe spiegare la questione nella sua complessità, sottolineando che l’istituzione di un debito comune equivale ad equiparare economie al momento non equiparabili (si pensi ad esempio ai paesi dell’est). In un sussulto di buona volontà si potrebbero anche delineare scenari diversi per il raggiungimento di questo obiettivo ed accompagnare ciascuno di essi con un’analisi costi benefici. Ma la tentazione di venderla come una finale Italia-Olanda è irresistibile per un popolo di tifosi come il nostro.

Ma puntuale come un orologio arriva il commento tafazziano perché in fondo, dai, ce lo meritiamo. Come se gli altri paesi europei, chi più chi meno, non abbiano altrettanti programmi di sostegno. Ma si sa che gli italiani sono spesso i peggiori nemici di se stessi. Comunque mi pare la solita storia del “ci vuole più Europa”; solo che per farla questa Europa ci vuole un consenso trasversale e una volontà politica ferrea da parte dei maggiorenti UE della quale, al momento, non si intravede neppure l’ombra.Resta un accozzaglia litigiosa di paesi ognuno dei quali, alcuni molto più di altri, cerca di tirare acqua al proprio mulino. Un cul de sac rappresentato da un processo incompiuto e che al tempo stesso non riesce a compiersi.

Il sussidio di disoccupazione esiste in tutti i Paesi evoluti e civili, serve a sostenere il reddito di chi perde un lavoro in attesa che ne trovi uno nuovo. Il RdC nostrano è una cosa diversa, i mafiosi in galera che lo percepivano ( e lo percepiscono ) che occupazione avevano perso ?

