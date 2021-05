Il Governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti (all’autogrill). Semplicemente Draghi è meglio di Conte e l’Italia oggi è più credibile. Tutto qui, si chiama politica.

“Se oggi c’è Draghi e non Conte, non è per un complotto ordito all’Autogrill, come qualcuno vorrebbe far credere, ma è il risultato di una scelta politica, fatta con coraggio e libertà – all’inizio in solitaria – da un partito che si chiama Italia Viva. Io vado orgoglioso di quanto abbiamo fatto. E lotterò in tutte le sedi (credetemi: tutte) perché la nuova generazione che si avvicina alla politica possa impegnarsi senza temere mai le fake news, il fango, l’aggressione mediatica ad personam. Viva la politica e abbasso il complottismo”

Solo una considerazione, che spero sia dettata dalla paranoia, ma quando si attacca un politico senza esclusione di falsità e manifestazioni d’odio, fin dove si può arrivare per tentare di estrometterlo dalla politica? Non mi stancherò di ripeterlo: sei il “lievito” del centro-sinistra.!!!!!

E mano male che c’è ancora qualcuno con le palle in Italia, diversamente staremmo ancora con Arcuri che partecipando pasticciato ci esortava ad avere pazienza ma peggio ancora con Conte che voleva privatizzare i servizi segreti per affidargli a qualche amico ex magistrato. Ovviamente il tutto con la maschera buonista. Come dicono a Napoli “senza il fesso il furbo non campa” . Ce la siamo scampata bella!

Non mi stancherò di ripeterlo: sei il "lievito" del centro-sinistra.!!!!! Solo una considerazione, che spero sia dettata dalla paranoia, ma quando si attacca un politico senza esclusione di falsità e manifestazioni d'odio, fin dove si può arrivare per tentare di estrometterlo dalla politica?

