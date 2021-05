NON RIDETE TROPPO, PERCHE SI POREBBERO OFFENDERE. LE SETTE SONO SUSETTIBILI.E IGNORALTI.

M5s, Conte lancia le “5 stelle europee”per il futuro dell’Ue: dalla Salute alla democrazia partecipativa e il salario minimo comunitario. In occasione della Conferenza sul Futuro dell’Europa – e “a distanza di quasi 14 anni dalla firma del Trattato di Lisbona” – l’ex premier scrive al Corriere della Sera e lancia una proposta articolata in cinque punti. Il capo politico in pectore del M5s li ha ribattezzati “cinque stelle europee” per un nuovo “Umanesimo europeo”, che “abbia al centro la dignità della persona, e ci restituisca il senso di un progetto comune”

Penso che raramente si siano dette così tante scemenze tutte in una volta, parole vuote, concetti impalpabili come la nebbia che avvolge il fu movimento e Conte.

Conte ha parlato con Bettini prima di lanciare le 5 stelle europee ?visto che si sentono ogni giorno e pare sia il primo consigliere dell’avvocato.Un leader di un movimento che si fa consigliare da un dinosauro della poltica romana di un altro partito,incredibile ! altro pallonaro. avanti signori avanti. la carta costituzionale ridotta a carta igienica. scriviamo alle regole che servono solo a buttare fumo negli occhi. l’avvocato del diavolo prenderà il voto della compagna. i 5s saranno ridotti a numero telefonico. Il Pd è il massimo responsabile delle disuguaglianze che oggi nessuno nega solo perché arrivato a livello intollerabile. l’alleanza con il Pd sarà alleanza di potere. il popolo troverà la forza di liberarsi del manipolo che bivacca nel luogo di rappresentanza del popolo.

Esattamente, ormai hanno gettato la maschera e si sono schierati definitivamente a sinistra: non potranno più prendere voti al grido di “siamo post-ideologici, né di destra né di sinistra”. Dovranno spartirsi i (pochi) voti dal bacino elettorale di sinistra con PD e Leu.

Ma non doveva cambiare nome per la vergogna, il cosiddetto nuovo partito? Grillo non aveva annunciato una cosa che indicasse il 2050? Nel 2050 l’onestà andrà di moda… Andrà di moda… lo si è sempre detto al futuro. L’umanesimo di Conte è lo stesso umanesimo di Salvini. Nel mio governo mai si sono chiusi i porti, era propaganda. Quella della foto https://www.ilriformista.it/la-bugie-di-conte-sui-migranti-con-me-porti-mai-chiusi-215237/ Ma pure Salvini è disposto a sostenere questa cosa di fronte ai giudici, rallentato lo sbarco per convincere l’Europa a prendersene una parte. Dunque a processo ci dovrebbero andare tutti o nessuno ?

Caro e stimatissimo Conte dei mie c…..ni , nonostante io non sia una di quelle persone che non la rimpiangono e sia un non elettore del Movimento, mipermetto di farle presente che se si vuole impostare un futuro europeo a 5 stelle europee”per il futuro dell’Ue: dalla Salute alla democrazia, bisogna cominciare dall’investire sulla salute pubblica. Ma dai pochi mld che sono state dedicate ad essa nel RF, con il consenso anche del Movimento, non mi sembra un buon inizio. Lei meglio di me presidente Conte dovrebbe sapere che l’efficacia e la soluzione delle problematiche che sono emerse da questa nostra sanità, costituiscono il primo vero passo per una vera democrazia e una vera civiltà. Avreste dovuto combattere e contrastare molto di più la suddivisione dei fondi del RF. Altrimenti non ci sarà mai una vera crescita sanitaria , almeno per il popolo.

Quindi di Lavoro non se ne parla e nemmeno della Giustizia! Sta già pensando solo a fare altri debiti per l’assistenzialismo, tra un po la gente che lavora onestamente con uno stipendio dopo aver pagato le bollette gli rimarranno solo i soldi per 1 litro di latte e 2 pezzi di pane al mese! Io ancora non riesco a capire quale sia il progetto politico di un partito, nato come movimento e diventato …cosa? Non si può vivere alla giornata cercando una identità politica in virtù degli umori del momento.Voi 5S se non ci mettete dentro qualcosa dove ci sia da percepire a gratis a spese degli altri non siete contenti. Mi riferisco a bonus monopattini, cashback, occhiali, mobili, RDC, legalizzazione droghe con assistenza gratuita su chiamata di medici quando vi fate. Quando verrà il giorno che direte: voglio fare questa proposta in cui io 5S faccio qualcosa di vero che non pesa a sbafo sulle tasche degli altri?

“M5s, Conte lancia le “5 stelle europee”” Signor Conte, Lei parte dal M5S per il suo partito e lo vuole “europeo”. Forse Lei non si è informato completamente ma era il “M5S” che voleva l'”italexit”, era il “M5S” che dichiarava mai con il “PD”. Cosa pensa fare con i: grillini che avevano aderito a l mvimento a causa di questi principi??? Prima di fare progetti sulla sqabia ha strutturato il movimento??? Il PADRONE GRILLO le ha dato la libertà di agire in questo modo??? I grillini “integristi” sono daccordo con il Suo programma???

Sarà possibile “un nuovo Umanesimo europeo” senza una federazione degli Stati, senza un’Europa politica, senza gli Stati Uniti d’Europa? Penso che esista un forte interesse di buona parte dei cittadini europei, perché si abbandonino politiche nazionalistiche, necessariamente interessate ad ottenere risultati di parte, per politiche comunitarie lungimiranti, che sappiano dare risposte concrete e puntuali a sfide sempre più insidiose e globali. Vedo con favore il programma d’intenti dell’ex Presidente del Consiglio. Se inserito in una cornice più ampia, sarebbe anche più condivisibile.

NON RIDETE TROPPO, PERCHE SI POREBBERO OFFENDERE. LE SETTE SONO SUSETTIBILI.E IGNORALTI. ultima modifica: da

