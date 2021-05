Scozia, partiti pro-indipendenza ottengono la maggioranza alle elezioni parlamentari

All’inizio della giornata lo Scottish National Party ha dichiarato di dirigersi verso la sua quarta vittoria consecutiva alle elezioni legislative della regione, con 61 seggi conquistati in un parlamento da 129.

I partiti indipendentisti in Scozia hanno ottenuto la maggioranza nelle elezioni parlamentari: lo Scottish National Party e i Verdi hanno infatti ottenuto 65 degli 87 seggi finora dichiarati per un parlamento composto da 129.

Il primo ministro scozzese e leader del SNP, Nicola Sturgeon, ha parlato di “un risultato storico” per il suo partito, aggiungendo che un referendum sull’indipendenza è ora “una questione di principio democratico fondamentale”.

“L’SNP e i Verdi hanno espresso entrambi un chiaro impegno per un referendum sull’indipendenza entro la prossima legislatura… Ed entrambi abbiamo affermato che la tempistica di un referendum dovrebbe essere decisa dalla maggioranza del Parlamento scozzese”, ha detto la Sturgeon citata dalla BBC.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ripetutamente affermato che non consentirà un altro referendum sull’indipendenza in Scozia poiché che gli scozzesi hanno già sostenuto la permanenza nel Regno Unito in quello tenutosi nel 2014.

La Sturgeon, da parte sua, insiste sul fatto che “non esiste alcuna giustificazione democratica” per Johnson per bloccare un referendum.

La vittoria dei partiti indipendentisti indica uno scontro tra Edimburgo e Londra per la richiesta di indipendenza della Scozia, una situazione di stallo che probabilmente verrà risolta in tribunale.