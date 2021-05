Spero che la magistratura faccia il suo lavoro ed allora ne vedremo delle belle!!! SERVE ANDARE! Fino in fondo !!! La verità … e se salta fuori qualcosa di penalmente rilevante, colpire duro per farla finita con queste porcate.

“Il racconto che Ranucci riporta è falso. Come dimostreranno le immagini dell’autogrill l’auto di Renzi è andata via prima dell’auto di Mancini”. Così fonti dell’ufficio stampa di Matteo Renzi.

“E del resto la stessa signora dice di sentire Mancini che saluta Renzi, mentre Renzi sale in macchina e riparte, con Mancini che resta in piedi fuori dall’auto a salutare. Se la signora è andata via in contemporanea all’auto di Mancini non può aver visto la direzione di Renzi, del quale però la signora pare conoscere anche la velocità dell’auto. Orecchio bionico, vista straordinaria, autovelox incorporato: questa professoressa è davvero speciale”.

“Ma il racconto è falso: e basta passare dall’autogrill di Fiano Romano per rendersene conto. Quanto alla disponibilità della signora a rivelare la sua identità siamo certi che sarà apprezzata dall’autorità giudiziaria. Renzi infatti presenterà domani un esposto in procura per chiedere che siano acquisite le telecamere dell’autogrill e ristabilita la verità dei fatti”.

È talmente chiaro che qualcuno seguiva uno dei due, il soggetto seguito era Mancini o Renzi? Poi immagino che sia stato inviato/passato a Report, che non è più la trasmissione della Gabanelli, purtroppo.

Non so cosa si siano detti con Mancini, ma aver mandato ad intervistare Renzi quel personaggio, non documentato, incapace di formulare un pensiero , incapace di fare domande precise , è stata la stupidata finale. Renzi ha giocato con lui come il gatto con un topo paralizzato dalla paura, mi faceva pena. Io non difendo Renzi, ma se siamo arrivati a questo degrado la colpa è di una stampa serva e faziosa, incapace di spiegare e senza preparazione, non libera ma schierata sempre. Qualche sera fa abbiamo avuto l’esempio di cosa sia fare buon giornalismo a Piazza Pulita, un giornalismo che cerca di informare e si prepara, eh si , perché un buon giornalista studia e si prepara, non come una Gruber qualsiasi.

