È talmente ovvio quello che scrivi, da risultare quasi banale …..per contro chi invece ci vuol vedere del complottismo cosa teme?.

“Io non ho nulla da nascondere: se volessi organizzare qualche incontro riservato le garantisco che non lo farei all’Autogrill di Fiano Romano, uno dei più trafficati d’Italia, ma tra quattro mura protette. Chi vive di complotti ha un grande nemico: il buon senso. Se sono con Mancini all’Autogrill, all’aperto, significa che non ho paura di farmi vedere. Gli scandali veri sono gli incontri segreti di Davigo, il grande moralizzatore che comunica notizie riservate a Nicola Morra, parlamentare dei Cinque Stelle, in un sottoscala del Csm. Io non sono Davigo, giustizialista con gli avversari e divulgatore di notizie con i parlamentari amici.” Matteo Renzi

Che bello, siamo diventati un paese di guardoni e delatori in stile DDR, con la sua Stasi mediatica che perseguita con il suo manganello elettronico (Report, Iene, Lo Strafatto Quotidiano, LA7 ecc. ecc.) le persone sgradite al pensiero debole dominante che ha trasformato il paese nella pattumiera mondiale delle fake news … le nostre intrepide sentinelle del Ministero della Verità, dalla massaia di Voghera, alla professoressa di Vattelapesca, armate dei loro dispositivi multimediali, scandagliano la vita di tutti … occhio !!

Chi sottovaluta il caso Ranucci- Autogrill o addirittura attacca Renzi.. non CAPISCE che è l’ennesimo tentativo..fatto dalla parte MALATA di un SISTEMA POLITICO-GIUDIZIARIO-GIORNALISTICO ..tentativo concepito per fortuna come sempre da idioti di attaccare un politico scomodo (per gli affaristi che possiedono anche TV e giornali e vogliono condizionate la politica a loro favore) con dossieraggi mafiosi …e che già lo attaccarono.. da Presidente del Consiglio..con i magheggi del Caso Consip-Woodcock- Scafarto. Certo che a leggere le dichiarazioni di Morra vengono i brividi: Davigo lo portò nel sottoscala! E pensare che per mettere tutto a tacere era stato sbattuto fuori Palamara!

PS : Ma questi commenti nel post di RENZI che leggo, che vorrebbero essere sarcastici cosa vogliono dimostrare? Che i loro autori sono persone immacolate? Che possono permettersi di pontificare, giudicare e condannare in nome di una loro presunta assoluta moralità? Ma questo è lo stile dei puri e duri pentastellati, la setta che stava portando al baratro l’Italia assieme ai suoi compari di sinistra (su cui la setta aveva vomitato fango impietosamente). Questi sarcastici luminari della politica non capiscono e non potranno mai capire l’abilità politica del loro bersaglio che turba i sonni dei loro padroni. Se questa massa di carne umana, abilmente telecomandata a distanza, si dovesse un giorno svegliare probabilmente non risparmierebbe nessuno dei suoi padroni.

