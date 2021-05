Ormai il pd prende lezioni di tattica politica persino dalle st.lle! Suicidatevi: soffrite meno e fate più bella figura!

M5s stronca sul nascere la corsa di Zingaretti a sindaco di Roma.Conte annuncia l’appoggio alla candidatura di Virginia Raggi. Lombardi e Corrado pronte a sfiduciare il governatore se si dovesse candidare al Campidoglio. Ed ecco che Gualtieri scende in campo per le primarie del centrosinistra.

In politica, se ne dico dicono tante, ma alla fine si fa quel che si può!

Ma un candidato, non si dovrebbe scegliere per la sua capacità di rispettare le sue promesse elettorali, anche se esse nascono, da una previsione abortita del programma di un jolly che si voleva giocare nella capitale, sottraendolo alla Regione?

I contratti con Azzeccagarbugli nobiliar populista, hanno il sapore acre della fregatura!

I percorsi che nascono con il piede sbagliato, non sono auspicabili: sacrificano per salvare la propria faccia, anche dei candidati, che in una diversa situazioni sarebbero rispettabili e credibili se non si lasciasse cadere nel polverone delle scelte strategiche, che non trovano una propria dimensione, in una tattica che contraddice le premesse.

Mi pare più la situazione di un matrimonio, in cui all’altare non si presentano, ne sposa ne sposo, si sa le lune di miele durano pochissimo, ma qui inizio e fine del rapporto di fiducia tra candidati ed elettori, mi pare sincrono a causa di una proposta tutt’altro che credibile!

Ma io non faccio testo, se votassi a Bologna, voterei Isabella Conti, ma essendo nell’hinterland posso sostenerla ma non votarla!

Se fossi a Roma voterei Carlo Calenda, che da mesi lavora sul programma…

Ma Cittadini, Romani non sono venuto a lodare Carlo, perché Letta sostiene Gualtieri (pur in un’umiliante candidatura)

e Letta si sa è un uomo d’onore!

Ma tranquilli al ballottaggio il PD riabbraccerà la Raggi: si sa le vie della Viginal Signora sono infinite ed imperscrutabili!

Comunque Romani, auguri …potreste averne bisogno!

Che spettacolo gli alleati ( o supposti tali ) mettono in ginocchio il PD la guerriglia fra nullità.

GENTE RACCONTATEVELA COME MEGLIO CREDETE MA! Il M2½S di grillo (di cui conte é la maschera) si rimangerá prestissimo l’appoggio alla raggi: non se lo può permettere in vista di una fusione organica col PD. La raggi resterà candidata solo dal m2½s di Casaleggio(di cui di battista è la maschera)

Se uno ripensa al famoso streaming di bersani con creamy e la lombardi, alle dichiaraziomi di amore di zingarello per conte e la gestione di letta della selta del candidato sindacodi roma, viene da pensare che quei parac…gnosti dei 5s abbiano un certo potere ipnotico sui ds… ti sveglierai SOLO QUANDO LO DIRÓ IO!

OK: Sparare contro la croce rossa non è mai bello, ma qui sembra che la croce rossa stia portando solo un cadavere.

MA: Se il PD non si ripiglia in fretta (con un congresso vero, con i maggiorenni spazzati via, a cominciare da Franceschini e Orlando a Orfini, per non parlare di Zingaretti e Letta) va chiuso. Azzerate il PD e fate nascere un nuovo, vero partito di sinistra, democratico nelle regole e socialista nei fini. Per le alleanze poi ci sarà tempo, le vedremo.

PS: Diciamo che è il PD che non è riuscito a fare il pacco ai 5Stelle che non saranno cime, ma che la Regione come contropartita per il Campidoglio, era proprio sfacciata.

Con il PD a gonfie vele, Zingaretti vinse solo per il tradimento dell’allora sindaco di Amatrice, che si candidò solo per togliere voti al Cdx e gli riuscì, poi andò all’incasso (per un po’ fu ripagato, poi quando non serviva più è stato buttato nella pattumiera della storia), figuriamoci oggi.

Su Roma c’è più partita, seppure di poco. FORZA CALENDA.

Ormai il pd prende lezioni di tattica politica persino dalle st.lle! Suicidatevi: soffrite meno e fate più bella figura! ultima modifica: da

