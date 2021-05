Salvini corre un rischio, essere il nuovo Fini.La svolta moderata che, da una parte e dall’altra, può scontentare tutti.

La sua è un’affannata e disperata rincorsa per non farsi scavalcare da Meloni.

Non ha ancora finito la polemica che aveva avviato sull’orario del coprifuoco (22.00 o 23.00) che, in attesa che il Governo decida, si è portato avanti con il lavoro e ha già rilanciato con …. si deve abolire proprio…Tra un po’ ripartirà con …. via le mascherine….Lo ha fotografato bene Prodi definendolo il nuovo Bertinotti. Perché, a prescindere delle immense differenze ideologiche, la metodica dell’estremismo è la stessa. Bertinotti doveva, come Salvini, stare al governo, ma non poteva rinunciare all’anima barricadera e polulista e farsi accusare di governismo da quelli più a sinistra.

E se fosse l’ipotesi numero quattro ?? Per Salvini l’importante è giocarle tutte per restare sulla cresta dell’onda. Tutto ed il contrario di tutto pur di far galleggiare se stesso ed al diavolo le capriole, i voltafaccia e gli eventuali screditi ideologici sul suo Partito quando ciò che conta è Lui e solo Lui a rappresentare tutto in se stesso. Furbo è furbo e sa annusare il vento e una delle riforme più succulente del Recovery è la Giustizia e volete che non ci si ficchi dentro col mare di polemiche che ne conseguiranno ?? In quanto ai Radicali forse anche loro, poverini, approfittano di un traino gratuito anche se sanno già di finire obnubilati dal Capitano. Per nostra fortuna producono solo Referendum fallimentari e pertanto il pericolo alla fine non sarà il raggiungere il “quorum” ma sarà tutta la confusione mediatica che Salvini ci saprà produrre tutt’attorno.

COMUNQUE: Se Salvini vuole mantenere il suo 20%, deve tener conto delle regioni del nord. Lì le sbruffate non piacciono. Non e’ questione di argomenti, ma di comportamenti.

Salvini? Un po’ di qua e un po’ di là, un po’ a destra un po’ a sinistra, un po’ di sotto e un po’ di sopra, un po’ forcaiolo e un po’ garantista. Insomma di tutto di più, stipendiato lautamente con i soldi delle nostre tasse da oltre vent’anni e senza aver mai lavorato in vita sua. Ma come si fa?

Per questo io non me la prendo con lui, in fondo non fa nulla per nascondere la sua idio.zi@, ma con quelli che lo votano….il Baciasalami dal Papetee non ne ha azzeccata più una e porta pure sfortuna….. a quel locale dove le cubiste ballavano con lui al suono dell’inno nazionale. La società del Papeteee é in pessime acque… come il Billionaire del suo amicone NO-VAX ha sempre dichiarato perdite. Perciò Salvini manco come dj ha un futuro. Potrà rivolgersi al suocero… ah no anche quello é giá in galera. Vuoi vedere che salvini porta jella? Chiedete a Trump 2020!

Tuttavia con questo tipo di elettori Salvini rimane un osso duro, altri leader politici sono crollati nel giro di un anno o due pur facendo politica (giusta o sbagliata, secondo i punti di vista) Salvini è come uno che cammina su di una corda tesa, sembra che cada, ma non cade, il duello con la Meloni sembra che non interessa a nessuno, o quantomeno per i giornali non è interessante. Difficile fare pronostici.Gode della massima fiducia di faccendieri , corrotti, corruttori ed evasori fiscali che lo seguirebbero ovunque, questa storia del referendum é un chiaro tentativo di impedire una riforma della giustizia in parlamento, una giustizia veloce e funzionale é un incubo per i suoi eletrori.

Salvini corre un rischio, essere il nuovo Fini. Che dire…da sinistra ho sempre avversato Fini, ma giuro comprerei una macchina usata da lui, perché la sua persona è degna di rispetto. Salvini se lo conosci lo eviti e non aggiungo altro ultima modifica: da

