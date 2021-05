“Amici, noi andiamo avanti sorridenti, liberi, a testa alta. Senza paura di niente, pronti al confronto con tutti.

Grazie al nostro coraggio è cambiato il Governo, è cambiata la campagna vaccinale, è cambiato il Piano di Ripresa e Resilienza.

Questo diremo ai ragazzi della Scuola di Formazione Politica: non abbiate mai paura di rischiare, non cancellate mai la parola coraggio dal vostro vocabolario. E lo faremo come sempre con il sorriso sulle labbra!” Matteo Renzi

Renzi vai fino in fondo! Quello visto non è giornalismo d’inchiesta ma delegittimazione pura! Ora fanno vittimismo in nome della libertà d’informazione ma hanno paura…Eppure dicevano” male non fare,paura non avere” Non si fermi ,senatore, arrivi al nocciolo della questione….BRAVO RENZI, HAI FATTO UN CAPOLAVORO POLITICO, CI HAI VISTO LUNGO, E I FATTI TI HANNO DATO RAGIONE, DRAGHI, FIGLIULO, TU E IV, SEI RIUSCITO A METTERE INSIEME IL MEGLIO DELLA POLITICA,NON DEVO FARE ALTRO CHE FARTI I MIEI PIU’ SENTITI COMPLIMENTI, PERCHE’ TU DA SOLO CON LA TUA ESPERIENZA SEI RIUSCITO A MANDARE A CASA CHI DEL ITALIA NON GLI INPORTA UN CAZZO,ED E PER QUESTO CHE TI ATTACCANO, ORA E PRIMA. GRAZIE RENZI.

Amici, noi andiamo avanti sorridenti, liberi, a testa alta. Senza paura di niente, pronti al confronto con tutti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo