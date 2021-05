Chi ha avuto il fegato di vedere Report ha assistito a uno spettacolo sconcertante.

Ormai Ranucci ha scelto il partito di Travaglio Scanzi e altri fumettisti, perché il giornalismo serio è un’altra cosa. Comunque rimane sospesa la questione della fattura di 45.000 euro. Non posso pensare che Renzi sia caduto in un’imboscata, perché dimostrare che è falsa significa gettare alle ortiche tutte le altre ragioni vere di IV. Ranucci ha perso ogni briciolo di credibilità quando ha deciso di mandare in onda ore e ore di fuffa su Renzi e di fare silenzio sulle vicende, gravissime, raccontate da Palamara, sullo scandalo del CSM, sui rapporti riservati e irrituali tra Davigo e Morra, sulla esistenza o meno della loggia Ungheria, per non dire degli acquisti fasulli di Arcuri e dei ventilatori malfunzionanti coi buoni auspici di D’Alema.Ci racconti questi fatti se ha il coraggio invece di alzare cortine fumogene male organizzate da chissà chi. Che la Rai non è l’ufficio stampa vendicativo delle vedove di Conte pagato coi soldi di tutti.

Ragazzi al di là del solito “ha stato Renzi”, la situazione mi sembra molto grave, non sottovalutiamo questi giochi neanche tanto sotterranei, qui è in gioco il destino della nostra democrazia.

Bravissimo Renzi.Ranucci, Travaglio e gli accoliti, ridicoli grillini a 5Stalle (orfani di Conte premier) utilizzano Report e la Rai per gettare fango su Renzi e Italia Viva che si è battuta per far cadere il governo Conte2.

Buttati giù dalle poltrone di potere rivorrebbero Conte presidente del Consiglio, ormai irrimediabilmente estromesso da Palazzo Chigi.

Sparano calunnie senza senso contro Renzi che potrebbero (vedi Travaglio che ha dovuto già pagare x queste calunnie 200mila€) costargli ulteriori centinaia di migliaia di €.Draghi è al governo e ci resta; la sua missione è rilanciare il sistema Italia e dare un futuro di lavoro e prosperità a tutti noi

Con Draghi le vaccinazioni volano (siamo costantemente oltre 500mila inoculazioni al giorno) ; 226Mld€ di finanziamenti europei Recovery Plan sono acquisiti x rilanciare lavoro e occupazione con progetti mirati che creeranno centinaia di migliaia di posti di lavoro dal sud al nord e per i nostri ragazzi e ragazze e future generazioni.

Grazie a Draghi, Renzi e Italia Viva che si è battuta x averlo Presidente del Consiglio

IL BOOMERANG NEI DENTI DI RANUCCI

Come avevamo previsto siamo arrivati alla quinta versione di Report sulla fantomatica professoressa del parking.

In un messaggio, che riproduco, arrivato a Ranucci, dopo giri di mesi passati anche per la redazione del Fatto, dice di essersi fermata per una sosta caffè e che non ha potuto sentire quello che Renzi e Mancini si dicevano. Niente più padre.

Notare quello scorretto “io lo disconosco” invece che “non lo conosco”, scritto da una professoressa, speriamo non di italiano, che usa una terminologia da mattinale della questura.

Altre contraddizioni che si assommano in una vicenda che appare sempre più fuffa costruita a tavolino.

Nel frattempo il neo vicedirettore di Rai 3, in quota M5S, continua nell’uso sfrenato del servizio pubblico dedicando ore di trasmissione a denigrare Renzi, infarcendo i servizi di fatti e notizie che non hanno niente a che vedere con lui, ma montate in sequenza tale da indurre nei telespettatori l’idea che ci siano relazioni inesistenti.

Tutto, ovviamente, senza alcun contraddittorio, se non per alcuni frammenti, montati a dovere, di una intervista già superata dalle diverse versioni seguenti e dalle ulteriori contraddizioni sfornate quotidianamente dalla banda degli “onesti”.

Propaganda politica scorretta, pagata coi soldi pubblici, questo è lo scandalo vero. Un imbroglio mediatico nel quale, però, Ranucci più va avanti e più si incarta da solo.

Per esempio, prima sostiene di non avere avuto rapporti con alcune “fonti”, poi sbugiardato da una interrogazione parlamentare ammette che sì, è vero, ne abbiamo avuti ma quella fonte non ci ha detto niente.

E si incarta. Chi ha fatto l’interrogazione, chiede, come faceva a saperlo? Ci spiavate? insinua, volete intimidirci, afferma.

Fa finta di non sapere che la Rai è un colabrodo e che le notizie, se apri la stura alla barbarie mediatica, se le ritrova sotto i piedi pure chi passa per caso tra le cartacce svolazzanti nei giardinetti di viale Mazzini. Per dire.

Insiste facendo credere agli sprovveduti che alle domande, legittime, di un parlamentare non deve rispondere chi controlla la Rai, cioè il MEF, ma loro e tanto deve bastare. Come chiedere all’oste se il suo vino è buono.

