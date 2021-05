E COSÌ I PADRONI POLITICI DI RANUCCI PRENDONO TEMPO… TUTTO COME DA Copione.

RANUCCI RISPONDE: Ho accolto con piacere la disponibilità del senatore #Renzi a partecipare alla nostra trasmissione. Ho accolto anche il suo invito a chiamarlo ci siamo parlati e abbiamo concordato che sarà presto ospite in studio in una puntata finalizzata a sgombrare qualsiasi ipotesi di complotto sulla natura del filmato dell’incontro con lo 007 Marco #Mancini

#Report ieri sera alle 21:20 su Rai3

Perché non farlo intervenire ierisera?Devono prepararsi……Quando si dice la verità non c’è bisogno di organizzarsi.Ranucci sei stato palesemente smascherato…sanno tutti i tuoi riferimenti politici quali sono VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA! delusione totale!.

Matteo Renzi chiede di intervenire questa sera a Report, per rispondere punto su punto alle falsità dette dalla “professoressa” che parla con volto coperto e voce contraffatta.

E sapete Ranucci cosa risponde?

“Non ieri stasera, Renzi lo invitiamo in una delle prossime puntate”.

Quindi non vuole che Renzi si confronti pubblicamente con chi lo diffama.

Altrimenti crollerebbe il castello di bugie che hanno costruito. Chiaro no?

A differenza di ciò che ha detto Ranucci da Fazio, a noi non interessa l’identità della professoressa che avrebbe ripreso MATTEO Renzi. A noi interessa sapere se il racconto mandato in onda dalla Rai è vero o falso. Si chiama Servizio Pubblico.

Ranucci a noi non interessa la prof.ma tutto ciò che avete falsamente architettato E poi come mai il vostro interesse é applicato solo a ciò che fa il Senatore Renzi e non a tanti altri parlamentari? Questo spiare continuo di cosa fa e dove va Renzi é cosa normale per voi? Chi c’è dietro a tutto questo? Perché non parlate dei c.Cinesi, delle mascherine fasulle che hanno fatto morire diverse persone , delle Morris ecc. Ci sono tanti argomenti da chiarire , invece vi occupate di quante volte va al bagno di una persona onesta ? Siete scarsi di argomenti veri?

Vorrei tanto che ognuno si informasse bene per capire il motivo per cui poteri occulti e palesi si scagliano contro un personaggio politico, colpevole di aver avviato una stagione di riforme che ha suscitato la reazione perversa di chi non vuole cedere gli antichi e anacronistici privilegi. Certe riforme sui diritti civili sono passate grazie alla determinazione del giovane e brillante ragazzo di Rignano. Molti non lo hanno capito grazie alla disinformazione di una stampa manipolata e faziosa, ma stanno venendo alla luce intrighi e manovre, e non tarderanno a essere scoperti mandanti e manovali di questo turpe disegno, che non fa bene al buon nome dell’Italia e degli italiani.

E COSÌ I PADRONI POLITICI DI RANUCCI PRENDONO TEMPO… TUTTO COME DA Copione. ultima modifica: da

