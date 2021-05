IL FLOP DELLA PROF NEL FLOP DI REPORT

era lei o ranucci ? solo la ruminazione del vòmito tra illazioni e insinuazioni , il giornalismo d inchiesta confuso con la creazione di supposizioni e allusioni .

IL NAUFRAGIO : dopo essersi appeso al golpe ora esce la fuffa dell Arabia , interviste in cui il calunniatore fa ppesare le domande e nn le risposte

Caso Renzi-Mancini, la testimone a Report: “Ho sentito l’uomo brizzolato dire al leader di Iv ‘sono a disposizione'”Il racconto dell’insegnante che il 23 dicembre ha girato il video dell’incontro in Autogrill tra l’ex premier e il funzionario dei Servizi

MA GUARDA UN PO’..NESSUNO SE L’E’ FILATA LA BRAVA PATRIOTTICA INSEGNANTE ..MA DOPO QUATTRO LUNGHI ESTENUANTI MESI DI TENTATIVI E DI ATTESA FINALMENTE ‘REPORT’ HA CAVALCATO LA SUA EROICA BATTAGLIA E LA PATRIA HA SVENTATO IL TENTATIVO DI GOLPE..(COMUNQUE RIUSCITO IN PARTE CON LA SOSTITUZIONE DEL PUR BRAVO GIUSEPPI)! E TU GRULLO& PDIOTA CONTINUA AD ADORARE GIUSEPPI,E RENZI A NON VOTARLO SE CREDI DI ESSERE NEL GIUSTO E NELLE MANI DEI VARI ‘REPORT’..COMPLIMENTI E CORAGGIO!

Questa buffonata di polemica conferma una cosa: da quando la Gabanelli ha lasciato ed è subentrato Ranucci, Report è diventato una copia sputata delle Iene in quanto a serietà ed affidabilità. L’unica differenza è che il 95% dei servizi ormai sono squisitamente politici (tradotto: è diventato il braccio armato del CSX & CDX, in particolare del M5S ambiguo fino al osso).

Capisco che Renzi con i suoi atteggiamenti stia sulle scatole a molte persone ma per gridare al complotto bisogna fornire le prove. Un incontro in autogrill (che poteva tenersi a Roma, Firenze o in altri 100 posti) ed un video girato casualmente da una signora non mi sembra sia una prova schiacciante. Report è una trasmissioine di inchiesta ma penso debba evolversi e trasmettere interviste e/o contraddittori in diretta.Le registrazioni ed il preconfezionamento delle stesse danno adito a dubbi sulla volontà di manipolazione della notizia

ECLISSI DELLA RAGIONE Nell’accanimento con cui i tifosi dimostrano la propria vocazione di sudditi c’è qualcosa di stupendamente comico. Provare a spiegar loro che la democrazia funziona quando c’è la massima trasparenza su tutto?…Inutile: sono, al tempo stesso, tifosi e sudditi: affezionatissimi, in quanto tali, ai propri carnefici.

ORA:La donna può rifugiarsi nell’anonimato quanto vuole. Ma usando la logica o andando per esclusione viene fuori qualcosa di scontato. Vale a dire che un interesse così forte nel filmare Renzi lo può avere di certo non uno di sinistra e, vista la simpatia che Renzi riscuote negli ambienti della destra, men che meno. Allora va da sè che gli unici che ci tengono ad una campagna di linciaggio politico mediatico sono quelli di simpatie grilline, come la donna che ha ripreso l’incontro di Renzi con Mancini. Ma ovviamente non finisce quì perchè se il filmato da smartphone è finito poi a Report, allora diventa tutto estremamente chiaro: Rinucci è un elettore grillino che si può permettere di sollevare un polverone del genere perchè sapeva che non avrebbe trovato l’ostilità del direttore di Rai3. Il quale direttore (f. Di Mare è di nomina grillina e voluto personalmente in quel posto da quell’ineffabile di Di Maio. Ecco perchè l’anonimato della donna non serve a nulla perchè ciò che conta è l’ignobile obiettivo che ha voluto perseguire: il discredito di Renzi. Ma questo in un paese democratico non può essere consentito perchè altera il libero svolgimento della dialettica politica.

Quindi la casualità non esiste….e non credo che appena Renzi va in bagno dal WC emerga la manina del docente con telefonino….quindi si sapeva e si è fatta l’imboscata. Ma veramente Renzi ha commesso uno sbaglio incontrando un personaggio dei servizi?….si può incontrarlo al pari di un magistrato o un ministro quando si lavora in politica?….veramente incontrando il personaggio ha commesso l’errore al pari di un mafioso o camorrista?

Matteotti quando fu ucciso ,aveva con se una cartella sparita…si disse contenesse i documenti riservati sul coinvolgimento dei Savoia per impedire ricerche petrolifere in Libia.Un martire della corruzione di quei tempi o un trafficante di informazioni? Qui non si parla di Renzi…ne trafficante ne eroe….semplicemente fa il suo mestiere di politico. Semmai è la classica imboscata da sinistra per indebolirlo..per fargliela pagare…..

Siamo davvero tutti impazziti! Questa tizia, al pari dei ragazzini che filmano scene truculente per poi metterle in rete, si mette lì a firmare Renzi alla ricerca di un improbabile scoop, perché se riprendi qualcuno dal buco della serratura, come nei film, segnali sempre qualcosa di losco in quello che stai riprendendo. Che ci siano simili personaggi in circolazione è cosa risaputa, ma che giornali come Repubblica diano spazio a queste operazioni “sporche” non è tollerabile.

